Окупанти роздають українським військовополоненим фейкову газету про "втрату Запоріжжя", — Цаплієнко
За інформацією журналіста, росіяни фабрикують неправдиві заяви від імені Валерія Залужного й Олексія Арестовича.
Росіяни поширюють на тимчасово окупованих територіях фейкову газету з інформацією про "втрату Запоріжжя" та "розпач українських військових". Про це в Telegram-каналі пише військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
За словами журналіста, такі ж справжні видання роздають українським військовополоненим, щоб сильніше деморалізувати їх.
Як уточнює Цаплієнко, хибні заяви фабрикуються від імені головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича.
"Мушу визнати, цю фальшивку зроблено дуже грамотно", — прокоментував воєнкор.
У вигаданій статті, опублікованій на першій шпальті, йдеться про те, що Україна нібито втратила контроль над усією Запорізькою областю через використання всіх українських резервів під час оборони заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Також у "зверненні" Залужного згадується, що "Європа та США багато чого обіцяли Україні, проте реальної допомоги майже не було".
Фокус уже писав про те, що ФСБ роздає військовополоненим фейкові газети про "поразку ЗСУ" та "капітуляцію України". Влада РФ повідомляє полоненим про "повне захоплення України", щоб вибити з них свідчення, а також змусити їх намовляти на себе та своїх товаришів по службі.
Нагадаємо, у Києві спростували інформацію про холерну паличку у водопровідній воді.