"Це фейк": у Києві спростували інформацію про холерну паличку у водопровідній воді

За інформацією КМДА, спалаху холери у столиці немає, а якість води в місті відповідає санітарним нормам.

Влада Києва назвала фейком інформацію про холерну паличку у водопровідній воді. Про це повідомляють в офіційному Telegram-каналі Київської міськдержадміністрації.

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"Наразі в мережі поширюється фейкова інформація про можливий спалах холери через холерну паличку у воді. В повідомленнях зазначається, що навіть чистити зуби та мити фрукти та овочі необхідно лише кип'яченою водою", — пише пресслужба КМДА.

Водночас у "Київводоканалі" повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності. Тут зазначили, що поширення фейку, найімовірніше, спрямоване на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед населення.

Як наголошує влада столиці, якість міської водопровідної води відповідає санітарним нормам.

"Якість питної води контролюється за показниками епідемічної та санітарно-хімічної безпеки", — уточнюється у повідомленні. Жодних відхилень від ДСанПін 2.2.4-171-10 в цей час немає, водопровідна вода повністю безпечна.

Пресслужба наголошує, що "Київводоканал" забезпечений усіма необхідними реагентами у достатній кількості, всі водопровідні споруди працюють у штатному режимі та всі процеси з водопідготовки проходять в установленому порядку.

Нагадаємо, в Києві до осені планують відновити зруйнований ракетою РФ житловий будинок. За словами чиновника з КМДА Миколи Поворозника, верхні поверхи багатоквартирного будинку доведеться розібрати, їх відбудовуватимуть наново.

Раніше Фокус писав, що у Києві зареєстровано 66 тис. переселенців, майже чверть із них — маріупольці. Найбільше через війну до столиці переїхало мешканців Донецької, Луганської та Київської областей.