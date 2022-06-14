"Это фейк": в Киеве опровергли информацию о холерной палочке в водопроводной воде

По информации КГГА, вспышки холеры в столице нет, а качество воды в городе соответствует санитарным нормам.

Власти Киева назвали фейком информацию о холерной палочке в водопроводной воде. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Киевской горгосадминистрации.

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"В настоящее время в сети распространяется фейковая информация о возможной вспышке холеры из-за холерной палочки в воде. В сообщениях отмечается, что даже чистить зубы и мыть фрукты и овощи необходимо исключительно кипяченой водой", — пишет пресс-служба КГГА.

В то же время, в "Киевводоканале" сообщили, что эта информация не соответствует действительности. Здесь отметили, что распространение фейка, скорее всего, направлено на дестабилизацию ситуации и нагнетание паники среди населения.

Как подчеркивают власти столицы, качество городской водопроводной воды отвечает санитарным нормам.

"Качество питьевой воды контролируется по показателям эпидемической и санитарно-химической безопасности", — уточняется в сообщении. Никаких отклонений от ДСанПин 2.2.4-171-10 в настоящее время нет, водопроводная вода полностью безопасна.

Пресс-служба подчеркивает, что "Киевводоканал" обеспечен всеми необходимыми реагентами в достаточном количестве, все водопроводные сооружения работают в штатном режиме и все процессы по водоподготовке проходят в установленном порядке.

Напомним, в Киеве к осени планируют восстановить разрушенный ракетой РФ жилой дом. По словам чиновника из КГГА Николая Поворозника, верхние этажи многоквартирного дома придется разобрать, их будут отстраивать заново.

Ранее Фокус писал, что в Киеве зарегистрировано 66 тыс. переселенцев, почти четверть из них — мариупольцы. Больше всего из-за войны в столицу переехало жителей Донецкой, Луганской и Киевской областей.