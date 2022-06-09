ФСБ роздає військовополоненим фейкові газети про "поразку ЗСУ" та "капітуляцію України"

Влада РФ повідомляє полоненим про "повне захоплення України", щоб вибити з них свідчення, а також змусити їх намовляти на себе і своїх товаришів по службі.

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Федеральна служба безпеки РФ випустила екземпляри фейкових газет з інформацією про "поразку" Збройних сил та "капітуляцію" України для поширення серед українських військовополонених. Таким чином російська влада хоче деморалізувати утримуваних українців і змусити їх давати свідчення. Про це у четвер, 9 червня, повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони України (РНБО) у своєму Telegram-каналі.

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За даними відомства, фейкові газети імітують відому українську та західну пресу та призначені для полонених, які утримуються російською владою в ізоляторі на території Ростова-на-Дону. В екземплярах цих газет опубліковано неправдиву інформацію про "повне захоплення України" російськими військами. Метою такої провокації є створення важелів впливу на свідомість полонених українських військовослужбовців.

ЦПД із посиланням на засновника порталу Gulagu.net Володимира Осєчкіна також повідомив, що такий метод співробітники російських силових структур використовую для того, щоб полонені "підписували свідчення, намовляли на себе і третіх осіб, з якими вони проходили службу".

Нагадаємо, раніше окупаційна влада Донецької області повідомила про "арешт" понад сотні українських захисників, виведених з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Також нещодавно так званий голова Міністерства юстиції "ДНР" Юрій Сироватко погрожував полоненим українським військовим смертною карою.