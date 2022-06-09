ФСБ раздает военнопленным фейковые газеты о "поражении ВСУ" и "капитуляции Украины"

Власти РФ сообщают пленным о "полном захвате Украины" чтобы выбить из них показания, а также заставить их наговаривать на себя и своих сослуживцев.

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Федеральная служба безопасности РФ выпустила экземпляры фейковых газет с информацией о "поражении" Вооруженных сил и "капитуляции" Украины для распространения среди украинских военнопленных. Таким образом российские власти хотят деморализовать удерживаемых украинцев и заставить их давать показания. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в своем Telegram-канале.

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По данным ведомства, фейковые газеты имитируют известную украинскую и западную прессу и предназначены для пленных, которые удерживаются российскими властями в изоляторе на территории Ростова-на-Дону. В экземплярах этих газет опубликована неправдивая информация о "полном захвате Украины" российскими войсками. Целью такой провокации является создание рычагов влияния на сознание пленных украинских военнослужащих.

ЦПД со ссылкой на основателя портала Gulagu.net Владимира Осечкина также сообщил, что такой метод сотрудники российских силовых структур использую для того, чтобы пленные "подписывали показания, наговаривали на себя и третьих лиц, с которыми они проходили службу".

Напомним, ранее оккупационные власти Донецкой области сообщили об "аресте" более сотни украинских защитников, выведенных с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Также недавно так называемый глава Министерства юстиции "ДНР" Юрий Сироватко пригрозил пленным украинским военным смертной казнью.