Оккупанты раздают украинским военнопленным фейковую газету о "потере Запорожья", — Цаплиенко
По информации журналиста, россияне фабрикуют ложные заявления от имени Валерия Залужного и Алексея Арестовича.
Россияне распространяют на временно оккупированных территориях фейковую газету с информацией о "потере Запорожья" и "отчаянии украинских военных". Об этом у себя в Telegram-канале пишет военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
По словам журналиста, такие же ненастоящие издания раздают украинским военнопленным, чтобы сильнее деморализовать их.
Как уточняет Цаплиенко, ложные заявления фабрикуются от имени главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича.
"Должен признать, эта фальшивка сделана очень грамотно", — прокомментировал военкор.
В придуманной статье, опубликованной на первой полосе, речь идет о том, что Украина якобы потеряла контроль над всей Запорожской областью из-за использования всех украинских резервов при обороне завода "Азовсталь" в Мариуполе. Также в "обращении" Залужного упоминается, что "Европа и США много чего обещали Украине, однако реальной помощи почти не было".
Фокус уже писал о том, что ФСБ раздает военнопленным фейковые газеты о "поражении ВСУ" и "капитуляции Украины". Власти РФ сообщают пленным о "полном захвате Украины" чтобы выбить из них показания, а также заставить их наговаривать на себя и своих сослуживцев.
Напомним, в Киеве опровергли информацию о холерной палочке в водопроводной воде.