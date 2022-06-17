Оккупанты раздают украинским военнопленным фейковую газету о "потере Запорожья", — Цаплиенко

По информации журналиста, россияне фабрикуют ложные заявления от имени Валерия Залужного и Алексея Арестовича.

Россияне распространяют на временно оккупированных территориях фейковую газету с информацией о "потере Запорожья" и "отчаянии украинских военных". Об этом у себя в Telegram-канале пишет военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

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По словам журналиста, такие же ненастоящие издания раздают украинским военнопленным, чтобы сильнее деморализовать их.

Как уточняет Цаплиенко, ложные заявления фабрикуются от имени главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича.

"Должен признать, эта фальшивка сделана очень грамотно", — прокомментировал военкор.

[ + – ] Фейковая газета о "сдаче Запарожья", которую раздают на оккупированных территориях.

В придуманной статье, опубликованной на первой полосе, речь идет о том, что Украина якобы потеряла контроль над всей Запорожской областью из-за использования всех украинских резервов при обороне завода "Азовсталь" в Мариуполе. Также в "обращении" Залужного упоминается, что "Европа и США много чего обещали Украине, однако реальной помощи почти не было".

Фокус уже писал о том, что ФСБ раздает военнопленным фейковые газеты о "поражении ВСУ" и "капитуляции Украины". Власти РФ сообщают пленным о "полном захвате Украины" чтобы выбить из них показания, а также заставить их наговаривать на себя и своих сослуживцев.

Напомним, в Киеве опровергли информацию о холерной палочке в водопроводной воде.