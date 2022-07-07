Окружат ВСУ: Минобороны предупредило о вероятном наступлении войск РФ на Запорожье

Обход украинских сил возможен по направлению "Великая Новоселовка – Покровское". Российские оккупанты уже перебросили в регион 5 батальонно-тактических групп.

Российские войска в ближайшее время могут попытаться наступать на Запорожье, чтобы окружить подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге.

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Маневры ВС РФ могут быть на Запорожском и Новопавловском направлениях. Военная разведка предупредила о вероятности обхода в направлении "Великая Новоселовка — Покровское" с целью окружения украинских военных.

ВС РФ усиливают собственные подразделения по меньшей мере 5 батальонно-тактическими группами.

Вражеская армия на указанных направлениях попытается удержать захваченные территории правобережной части Херсонской области. Возможны диверсионно-разведывательные действия на побережье Одесской и Николаевской областей.

Армия РФ на данный момент проводит военные действия с целью истощения сил ВСУ.

Наступление РФ на Запорожье – оценки местного командования

Глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Александр Старух неделю назад оценивал вероятность российского наступления на область как низкую.

Оккупанты, по его словам, перебрасывали военную технику в регион для дальнейших маневров, но значительного накопления наступательных сил не было, пояснял он.

[ + – ] ВС РФ перебрасывали военную технику в Запорожскую область для дальнейших маневров Фото: ТАСС

Особая ситуация с безопасностью складывается на Запорожской АЭС и ответственность за происходящее там лежит на захватчиках.

"На Запорожской АЭС даже не нужны никакие диверсии – несчастный случай может произойти в любой момент", – говорил Старух.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров 10 июня заявил, что ВСУ отбросили врага на 5-7 километров от Запорожья.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в начале июня предупреждал, что сейчас в Запорожской и Николаевской областях "все движется очень медленно", но внезапно ситуация может развиваться очень быстро.

Украинский военкор Андрей Цаплиенко ранее сообщал о раздаче на временно оккупированных россиянами территориях газет, в которых пишут о "потере Запорожья и отчаянии в рядах ВСУ".