Окружат ВСУ: Минобороны предупредило о вероятном наступлении войск РФ на Запорожье
Обход украинских сил возможен по направлению "Великая Новоселовка – Покровское". Российские оккупанты уже перебросили в регион 5 батальонно-тактических групп.
Российские войска в ближайшее время могут попытаться наступать на Запорожье, чтобы окружить подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге.
Маневры ВС РФ могут быть на Запорожском и Новопавловском направлениях. Военная разведка предупредила о вероятности обхода в направлении "Великая Новоселовка — Покровское" с целью окружения украинских военных.
ВС РФ усиливают собственные подразделения по меньшей мере 5 батальонно-тактическими группами.
Вражеская армия на указанных направлениях попытается удержать захваченные территории правобережной части Херсонской области. Возможны диверсионно-разведывательные действия на побережье Одесской и Николаевской областей.
Армия РФ на данный момент проводит военные действия с целью истощения сил ВСУ.
Наступление РФ на Запорожье – оценки местного командования
Глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Александр Старух неделю назад оценивал вероятность российского наступления на область как низкую.
Оккупанты, по его словам, перебрасывали военную технику в регион для дальнейших маневров, но значительного накопления наступательных сил не было, пояснял он.
Особая ситуация с безопасностью складывается на Запорожской АЭС и ответственность за происходящее там лежит на захватчиках.
"На Запорожской АЭС даже не нужны никакие диверсии – несчастный случай может произойти в любой момент", – говорил Старух.
Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров 10 июня заявил, что ВСУ отбросили врага на 5-7 километров от Запорожья.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в начале июня предупреждал, что сейчас в Запорожской и Николаевской областях "все движется очень медленно", но внезапно ситуация может развиваться очень быстро.
Украинский военкор Андрей Цаплиенко ранее сообщал о раздаче на временно оккупированных россиянами территориях газет, в которых пишут о "потере Запорожья и отчаянии в рядах ВСУ".