Исчерпали наступательный потенциал: ВС РФ не смогут продвигаться в ближайшие месяцы, — ISW

ВС РФ не смогли извлечь выгоду из предыдущих успехов в районе Бахмута и Авдеевки. Это демонстрирует их неспособность превратить тактические успехи в оперативные.

Наступление российской армии на Авдеевку и Бахмут Донецкой области исчерпано. Таким образом атаки россиян на востоке Украины, вероятно, завершатся. В дальнейшем стоит ожидать очень небольшие продвижения ВС РФ. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны (ISW).

В ведомстве отмечают, что российские войска не смогли извлечь выгоду из предыдущих успехов в районе Бахмута и Авдеевки. Это демонстрирует их неспособность превратить тактические успехи в оперативные.

"Российским силам постоянно не удавалось воспользоваться тактическими прорывами, чтобы маневрировать в тыловые районы Украины или вывести из строя значительные части украинских оборонительных рубежей. Поэтому они постоянно дают украинцам время, чтобы тактически выйти из боя и восстановить оборонительные позиции", — рассказали в ISW.

Аналитики считают, что эта тактика ВС РФ объясняет их медленное продвижение и убедительно свидетельствует о том, что армия РФ не сможет захватить большие территории в ближайшие месяцы, если только ситуация не будет развиваться непредвиденным образом.

"Российские силы, скорее всего, так и не смогут выделить достаточно ресурсов для какой-либо одной наступательной операции, чтобы восстановить импульс, необходимый для значительного территориального продвижения, которое приведет к оперативным успехам", — пишут специалисты.

Другие выводы ISW:

ВС РФ попытались совершить несколько наземных атак юго-западнее и юго-восточнее Изюма;

россияне нанесли наземный удар к юго-востоку от Северска и к северо-востоку и югу от Бахмута;

российские силы добились ограниченных успехов к западу от Донецка, но не наносили ударов по административной границе Донецкой и Запорожской областей;

армия РФ предприняла безуспешные попытки наземных атак к юго-западу от Донецка и продолжила атаки населенных пунктов к северо-западу и юго-западу от Авдеевки;

оккупанты провели несколько атак на линии фронта Херсон-Николаев и частично продвинулись к востоку от города Николаев;

ВС РФ, вероятно, не обучают новобранцев дисциплине, создавая уполномоченные силы, занимающиеся хулиганством в России и незаконными действиями в Украине;

В преддверии Дня Независимости Украины 24 августа российские оккупационные власти усилили меры фильтрации и похищения людей на оккупированных территориях.

Напомним, 21 августа советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что Россия входит в глубокий военно-кадровый кризис. Однако объявлять всеобщую мобилизацию российские власти не станут.

19 августа военный эксперт Сергей Грабский рассказал Фокусу, что россияне отдают себе отчет в том, что наступать они не смогут. Освобождение Херсона и юга Украины коренным образом изменит ситуацию на фронте и сведет к нулю цели оккупантов.