Вичерпали наступальний потенціал: ЗС РФ не зможуть просуватися протягом найближчих місяців, — ISW

ЗС РФ не змогли отримати вигоду з попередніх успіхів у районі Бахмута й Авдіївки. Це демонструє їхню нездатність перетворити тактичні успіхи на оперативні.

Наступ російської армії на Авдіївку та Бахмут Донецької області вичерпано. Отже, атаки росіян на сході України, ймовірно, завершаться. Надалі варто очікувати дуже невеликі поступи ЗС РФ. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У відомстві зазначають, що російські війська не змогли отримати вигоду з попередніх успіхів у районі Бахмута й Авдіївки. Це демонструє їхню нездатність перетворити тактичні успіхи на оперативні.

"Російським силам постійно не вдавалося скористатися тактичними проривами, щоб маневрувати в тилові райони України або вивести з ладу значні частини українських оборонних рубежів. Тому вони постійно дають українцям час, щоб тактично вийти з бою та відновити оборонні позиції", — розповіли в ISW.

Аналітики вважають, що ця тактика ЗС РФ пояснює їхнє повільне просування та переконливо свідчить про те, що армія РФ не зможе захопити великі території в найближчі місяці, якщо ситуація не розвиватиметься непередбачувано.

"Російські сили, швидше за все, так і не зможуть виділити достатньо ресурсів для будь-якої однієї наступальної операції, щоб відновити імпульс, необхідний для значного територіального просування, що призведе до оперативних успіхів", — пишуть фахівці.

Інші висновки ISW:

ЗС РФ спробували здійснити кілька наземних атак на південний захід і на південний схід Ізюму;

росіяни завдали наземного удару на південний схід від Сіверська та на північний схід і південь від Бахмута;

російські сили досягли обмежених успіхів на захід від Донецька, але не завдавали ударів по адміністративному кордону Донецької та Запорізької областей;

армія РФ зробила безуспішні спроби наземних атак на південний захід від Донецька та продовжила атаки населених пунктів на північний захід і південний захід від Авдіївки;

окупанти провели кілька атак на лінії фронту Херсон-Миколаїв і частково просунулися на схід від міста Миколаїв;

ЗС РФ, імовірно, не навчають новобранців дисципліни, створюючи уповноважені сили, які займаються хуліганством у Росії та незаконними діями в Україні;

напередодні Дня Незалежності України 24 серпня російська окупаційна влада посилила заходи фільтрації та викрадення людей на окупованих територіях.

Нагадаємо, 21 серпня радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що Росія входить у глибоку військово-кадрову кризу. Однак оголошувати загальну мобілізацію російська влада не стане.

19 серпня військовий експерт Сергій Грабський розповів Фокусу, що росіяни усвідомлюють, що наступати вони не зможуть. Звільнення Херсона та півдня України докорінно змінить ситуацію на фронті та зведе до нуля цілі окупантів.