Окупанти в Запорізькій області приховано оголосили "незалежність" регіону від України, – ISW

Російські ставленики надають українцям, які заїжджають на окуповані території, статус "біженців". Разом з цим, у РФ продовжується формування "добробатів". Охочим воювати в Україні платять по $3 тисячі.

Окупаційна влада на захопленій території Запорізької області приховано оголосила "незалежність" регіону від України. Про це повідомляється у зведенні за 22 серпня американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як пишуть аналітики, ставленики Кремля хибно ідентифікують українців, які заїжджають на окуповану територію, як "тимчасових шукачів сховку" відповідно до законодавства країни-агресора.

Уточнюється, що так званий "голова адміністрації Запорізької області" Євген Балицький підписав відповідний наказ. Це розпорядження вимагає реєстрації громадян України та Росії за місцем їх проживання або місцем прибуття в окуповані частини регіону, а також передбачає видачу тимчасових посвідчень особи всім "особам без громадянства". Українці зможуть зареєструватись, якщо вони нададуть докази своєї заяви про тимчасовий притулок.

Це розпорядження де-факто ідентифікує Україну як окрему від Запорізької області країну, наголошують аналітики.

Експерти ISW вважають, що загарбники можуть використовувати такий "статус біженця" для обмеження громадян України, які з якихось причин повертаються на окуповані території після евакуації.

Імовірно, "наказ" Балицького стосуватиметься українців, які прямують до окупованої Херсонської області через КПВВ у Василівці Запорізької області, оскільки цей пункт пропуску обслуговує обидва регіони.

"Добровольці" за $3 тис. у Приморському краї

Як розповідає Інститут вивчення війни, Російська Федерація продовжує формувати так звані добровольчі загони, обіцяючи надбавки та зарплати понад $3 тис.

Зокрема, це відбувається у Приморському краї. Вчора, 22 серпня, тут оголосили про формування нового ремонтно-обслуговуючого добровольчого батальйону "Арсеньєвський".

Як уточнюється, батальйон зосередиться на евакуації пошкодженої військової техніки, ремонті пошкодженої техніки та поверненні відремонтованої техніки на передову.

Першого ж дня добробат набрав 140 із 280 запланованих добровольців. Водночас керівництво російського регіону пропонує новобранцям віком від 18 до 60 років одноразовий бонус у розмірі 300 тис. рублів (близько $5 тис.) та щомісячну заробітну плату у розмірі 200 тис. рублів (близько $3,3 тис.).

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що ЗС РФ не зможуть просуватися в найближчі місяці. Так, росіяни не змогли отримати вигоду з попередніх успіхів у районі Бахмута та Авдіївки. Це демонструє їхню нездатність перетворити тактичні успіхи на оперативні.

Нагадаємо, Геннадій Корбан в інтерв'ю ВВС розповів, що спокійний за Дніпропетровську область, оскільки в ній побудована потужна система оборони. Однак, можливість російського наступу він не виключає.