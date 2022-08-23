ЗС РФ у Запорізькій області провокує голод, щоб наростити темпи паспортизації, — ССО

Гауляйтери заблокували соціальні виплати пенсіонерам і вимагають, щоб мешканці оформили собі російський "аусвайс".

Окупаційна адміністрація Запорізької області за допомогою штучного голоду намагається збільшити темпи паспортизації мешканців непідконтрольного Києву регіону. Про це інформує Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій Збройних сил України.

За даними відомства, окупанти спеціально чинять тиск на малозабезпечені сім'ї захопленої частини Запорізької області, намагаючись наростити темпи видавання російських паспортів.

Центр національного спротиву зазначає, що гауляйтери заблокували соціальні виплати пенсіонерам і пільговикам, а єдиною умовою для отримання матеріальної допомоги є оформлення "аусвайсу" Російської Федерації.

У відомстві зазначають, що дії окупаційної адміністрації Запорізької області, відповідно до норм міжнародного права, є воєнними злочинами, оскільки саме загарбники зобов'язані забезпечувати життєдіяльність непідконтрольних Києву територій.

"Фактично росіяни створюють штучний голод, щоб наростити темпи паспортизації, тому що добровільно люди здебільшого відмовляються брати цю макулатуру", — додали в пресслужбі Центру національного спротиву.

Росія також продовжує звозити на непідконтрольні Києву території своїх гауляйтерів. У ЦНС стверджують, що Кремль не довіряє місцевим колаборантам, через що всі керівні посади в окупованих адміністраціях обіймають громадяни країни-агресора.

Відповідальний за співпрацю з федеральними органами від губернатора Вологодської області Олексій Лисов був призначений "заступником голови ради міністрів з інфраструктури" Запорізької області. "Замміністра праці та соцполітики" став Євген Маркелов, який до повномасштабного вторгнення працював дрібним чиновником у Краснодарському краї.

Нагадаємо, раніше окупаційна адміністрація Запорізької області приховано оголосила "незалежність" регіону від України.

Також повідомлялося, що окупанти в Запорізькій області офіційно анонсували проведення референдуму про приєднання захопленого регіону до РФ.