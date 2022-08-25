Наслідки війни: 345 мільйонів людей зіткнулися з нестачею продовольства, — ООН

У новому звіті Всесвітньої продовольчої програми сказано, що є чотири головні причини, які спричинили у світі серйозну продовольчу кризу.

Щоночі 828 мільйонів людей лягають спати голодними. Щобільше, кількість тих, хто стикається з гострою нестачею продовольства, з 2019 року різко зросла — зі 135 мільйонів до 345 мільйонів, про що пише Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН.

У звіті сказано, що ВПП потрібно 22,2 мільярда доларів США, щоб покрити потреби у продовольстві 152 мільйонів людей у 2022 році. Однак, оскільки світова економіка страждає від пандемії COVID-19, розрив між потребами та фінансуванням більший, ніж будь-коли раніше.

"Ми знаходимося на критичному перехресті. Щоб запобігти голодній катастрофі, з якою зіткнувся світ, усі мають об'єднатися з державними донорами, чиї щедрі пожертвування становлять основну частину фінансування ВПП", — сказано у звіті.

Якщо цього не зробити, то, як зазначається, світ втратить велику кількість життів.

Чотири причини голоду

У звіті сказано, що криза була викликана поєднанням наступних факторів:

Війна в Україні – це підтвердження того, як військовий конфлікт ускладнює ситуацію з голодом у світі. Люди змушені залишати свої будинки, знищуються їхні джерела доходу

Кліматичні потрясіння знищують життя, урожай та засоби для існування, а також підривають здатність людей прогодувати себе.

Економічні наслідки пандемії COVID-19 доводять голод до безпрецедентного рівня

Витрати також перебувають на рекордно високому рівні: щомісячні операційні витрати ЗПС на 73,6 млн доларів США перевищують їхній середній показник за 2019 рік — приголомшливе зростання на 44 відсотки.

Раніше Фокус писав, що на Європу очікує найбільша посуха за 500 років. За словами представника Комісії ЄС у Брюсселі, нинішня посуха може спричинити інші кліматичні катаклізми і, головне, — голод.

Ще нагадаємо, що ЗС РФ у Запорізькій області провокують голод, щоб наростити темпи паспортизації. Гауляйтери заблокували соціальні виплати пенсіонерам та пільговикам, а єдиною умовою для отримання матеріальної допомоги є оформлення "аусвайсу" Російської Федерації.