Кораблі РФ були в районі "Північного потоку" перед серією вибухів, — ЗМІ

Журналісти змогли зібрати та встановити дуже докладні дані про рух російських судів у цьому районі незадовго до диверсій. Кораблі РФ рухались з вимкненими пристроями ідентифікації.

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Декілька журналістів із видань Північної Європи провели спільне розслідування, за результатами якого дійшли висновку, що кораблі з РФ не менше трьох разів були помічені в районах вибухів на гілках газопроводу "Північний потік", причому один із них – за п'ять днів до інциденту. Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у нещодавньому дослідженні данського мовника DR, норвезького NRK, шведського SVT та фінського Yle.

За інформацією журналістів, російські судна рухалися по району з вимкненими пристроями ідентифікації, проте, проаналізувавши разом із компанією KSAT дані супутникових знімків та інформації з радіокомунікацій, якими судна обмінювалися зі своїми військовими базами, вдалося встановити їхній рух.

Так, за інформацією з розслідувань, стало відомо, що кораблі з РФ навідувалися в червні 2022 року до газопроводів щонайменше двічі, а останній випадок стався менш ніж за тиждень до серії вибухів. При цьому один із кораблів залишався в районі "Північного потоку" майже добу.

Перший корабель, назву якого не вказано, було зафіксовано біля газопроводу 7 липня. Він вийшов із морської бази в Калінінграді і вирушив у район, розташований на південному сході від Карлскруни та на схід від Борнхольма. Судно провело кілька годин на тому самому місці, де на глибині 80 метрів проходять гілки газопроводу і де згодом, за інформацією данських органів влади, сталося три з чотирьох вибухів.

Другий корабель — 86-метровий "Сибіряков" був зафіксований у районі газопроводу 14 червня і знаходився поряд або практично над трубопроводами, рухаючись на низькій швидкості. Супутникові знімки показали, що "Сибіряков" перебував у кілька сотень метрів від місця одного з вибухів. Також знімки показали ще одне судно, яке не вдалося ідентифікувати, оскільки воно рухалося з вимкненим пристроєм ідентифікації. Обидва кораблі знаходилися в безпосередній близькості від місця одного з вибухів.

У той же час у червні 2022 року в Балтійському морі також проходили навчання НАТО BALTOPS 22, проте журналісти не виявили жодних підрозділів кораблів Альянсу близько до вказаного району, які могли б зафіксувати невстановлений корабель і "Сибірякова".

Третє зафіксоване судно, яке могло бути причетним до інцидентів, побувало біля трубопроводів 21 вересня. 49-метровий буксир Балтійського флоту SB-123. Журналісти встановили, що SB-123 вимкнув транспондер на півдорозі з бази в Калінінграді в район пролягання "Північних потоків" і міг перебувати в районі приблизно з 20:00 21 вересня до 14:00 22 вересня.

Шведський прокурор Матс Лінквіст, головний відповідальний за розслідування диверсії на газопроводі, зазначив, що розслідування встановило дуже докладні дані про рух судів у цьому районі, навіть "судів-примар", проте на цьому етапі він не може нічого коментувати.

У розслідуванні вказано, що у вересні минулого року данські ЗМІ отримали дані з військових джерел, що за чотири дні до вибухів неподалік трубопроводів було також помічено російське судно SS-750, проте посольство РФ у Копенгагені відмовилося коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, в середині березня 2023 року президент Росії Володимир Путін відкинув версію про наявність "українського сліду" у справі про вибухи на газопроводах "Північний потік". Винних у вибухах, за його словами, треба шукати серед "зацікавлених". Теоретично вони можуть бути у США, щоб отримати можливість постачати до Європи свій газ.