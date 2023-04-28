Спецсудно РФ було помічено біля "Північного потоку" за чотири дні до вибуху, – ЗМІ

У вересні минулого року датське патрульне судно помітило та сфотографувало поблизу труб "Північного потоку" російський корабель SS-750, який призначений для проведення операцій під водою і має на борту міні-субмарину типу AS-26 "Приз".

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Російське судно СС-750 знаходилося біля "Північного потоку" за 4 дні до вибуху на трубопроводі 26 вересня 2022 року. Про це пише данська газета Information із посиланням на Командування оборони Норвегії.

Повідомляється, що корабель СС-750 призначений для проведення операцій під водою та має на борту підводний човен типу АС-26 "Приз".

Командування оборони Норвегії підтвердило, що 22 вересня 2022 з данського патрульного катера, що знаходився в районі на схід від Борнхольма, було зроблено 26 фотографій російського судна.

"Це неймовірно цікаво. SS-750 — це спеціальне судно, яке призначене саме для підводних операцій", — цитують журналісти шведського дослідника Йоакіма фон Брауна.

Датське патрульне судно помітило SS-750 поблизу труб "Північного потоку"

На думку старшого аналітика аналітичного центру "Європа" Джейкоба Каарсбо, отримані дані "проливають світло на те, що відбувалося у цьому районі напередодні".

"SS-750 — найцікавіше судно для підтвердження, тому що ми знаємо, що воно здатне виконати таку операцію", — сказав експерт.

Як зазначають журналісти, КО Норвегії має у розпорядженні 112 знімків суден РФ у згаданій зоні, проте у відомстві відмовилися публікувати зображення, посилаючись на їхній "розвідувальний характер".

Розслідуванням аварії на "Північному потоці" зараз займаються у Данії, Швеції та Німеччині.

Нагадаємо, 21 березня Фокус повідомляв, що дослідники OSINT виявили "темні кораблі" у тому місці, де стався вибух. Справа ускладнює те, що трубопровід прихований водою і він не має камер та датчиків, до якого можна було б приєднатися та отримати необхідну інформацію.

Ми також писали про те, що 27 березня Рада безпеки ООН відхилила проект резолюції, запропонований Росією, в якому йдеться про проведення незалежного розслідування вибухів на газопроводах "Північний потік 1 і 2". Документ підтримали лише Китай, Бразилія та РФ.

Ще ми повідомляли про те, що 19 квітня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що західні ЗМІ помиляються, говорячи про підготовку Москвою диверсій на енергетичних об'єктах у країнах Європи, назвавши їх звинувачення "безпідставними".