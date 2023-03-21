Хто підірвав газопровід "Північний потік"? Онлайн-детективи відкрили завісу таємниці

Розслідувачі за допомогою OSINT змогли вирахувати яхту, екіпаж якої міг бути причетним до диверсії.

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Минуло 6 місяців із того часу, як вибухнули газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2", внаслідок чого в море потрапили тонни метану. У диверсії яку тільки країну не звинувачували — і Росію, і США, і Велику Британію, і, звичайно, Україну. Однак через пів року після цих подій таємниця залишається до кінця не розгаданою, пише wired.com. Онлайн-детективи намагаються з'ясувати, хто стоїть за атаками на газопровід, проводячи розслідування на основі відкритих джерел (OSINT).

Що було відомо про вибух газопроводу "Північний потік"

З початку лютого багато ЗМІ публікували інформацію щодо того, хто міг атакувати газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2" 26 вересня 2022 року. Проте більшість повідомлень ґрунтувалися на анонімних джерелах, цитувалися нібито співробітники спецслужб та наводилися дані, які видавали за витоку з урядових розслідувань. Однак жоден зі звітів урядів не надав жодних більш-менш вагомих доказів того, що могло статися насправді. На думку Джейкоба Каарсбо, ексрозвідника, а тепер старшого аналітика Think Tank Europa, заяви з боку урядів були "спекулятивними".

"На мій погляд, вони насправді не змінюють картину", — каже Каарсбо, додаючи, що атаки виглядають дуже складними і, ймовірно, їх "дуже важко здійснити, не будучи державним суб'єктом або принаймні за підтримки держави".

Інтернет-розслідувачі намагаються знайти відповіді за допомогою OSINT

Без офіційної інформації дослідники OSINT намагаються знайти відповіді, яких немає в офіційних звітах. Варто сказати, що OSINT є досить потужним інструментом для тих, хто шукає правду. Однак, щодо інциденту з Nord Stream, то в цьому випадку відкритих даних вкрай мало. І все-таки розслідувачі виявили якісь "темні кораблі" там, де стався вибух. Справу ускладнює те, що трубопровід прихований водою і він не має камер і датчиків, до яких можна було б підключитися та отримати необхідну інформацію. "OSINT, ймовірно, не розкриє цю справу, але допоможе під час перевірки чи підтвердження різних гіпотез", — каже аналітик Олівер Александер, який досі вивчає заяви офіційних осіб і публікації ЗМІ.

7 березня New York Times і Die Zeit опублікували статті, в яких стверджувалося, що за саботажем стоїть якесь проукраїнське угруповання (Україна заперечує свою причетність, — ред.). У матеріалі Die Zeit йдеться, що німецькі слідчі обшукали яхту, орендовану в польської компанії, дізналися, звідки вона пішла в море, з'ясували, що в операції брали участь 6 людей, зокрема 2 водолази. Усі ці люди використали підроблені паспорти, повідомляє видання.

Деталей було достатньо, щоб дослідники OSINT почали відстежувати, яка яхта могла бути використана. Олівер Александер і розслідувачі з Bellingcat тепер стверджують, що яхта називалася "Андромеда". Вони надали кадри з вебкамери гавані, де, як вважається, було пришвартоване судно та відстежили її пересування. Згодом було знайдено фото цієї яхти та відео з нею.

Метод OSINT допоміг розвінчати міф, запущений американським журналістом Сеймуром Хершем, про те, що за вибухами стоять США. Олівер Александер використав дані стеження за кораблями, щоб довести: норвезькі кораблі не могли розмістити вибухівку на трубах "Північного потоку", оскільки інформація про їхнє місцезнаходження достеменно відома і біля газопроводу суден не було. Херш у своєму матеріалі стверджував протилежне. В іншій докладній статті норвезькі журналісти спростували слова Херша, використовуючи супутникові дані.

"Північний потік" в епіцентрі інформаційної війни

Новина про вибухи на газопроводі "Північний потік" викликала хвилю дезінформації, що ускладнило роботу розслідувачів. Мері Бланкеншип, дослідниця дезінформації з Університету Невади в Лас-Вегасі, проаналізувала онлайн-розмови про російсько-українську війну, каже, що рання дезінформація про вибухи з'явилася в твітері й була опублікована прихильниками теорії змови.

"Суб'єкти дезінформації, а також адепти кремлівського режиму активізувалися щодо кожної новини, яка була опублікована з цього приводу — якою б суперечливою не була інформація про походження вибуху — чи це запис у блозі Сеймура Херша, чи стаття в Times", — каже Пітер Стано, представник ЄС, додаючи, що більшість дезінформаційних наративів обертається навколо ідеї про те, що "винні США".

Видання зазначає, що проєкт EUvsDisinfo зафіксував понад 150 "впливових" фейків, пов'язаних із вибухами "Північного потоку", зокрема заснованих на статті Сеймура Херша.

"Експерти EUvsDisinfo також встановили, що Москва вважає останні матеріали у німецькомовних ЗМІ містифікацією", — додав Стано.

Хоча OSINT допомагає знайти додаткову інформацію про атаки на Nord Stream, звіти дослідників не такі популярні, як дезінформація або заяви, які важко перевірити. Мері Бланкеншип зауважила, що перевірена інформація не має такого ж рівня залучення, як фейки.

Чому важливо знайти правду про "Північний потік" за допомогою OSINT

І хоча дослідження OSINT не може відповісти на всі питання, воно допоможе на крок наблизитися до істини. Каарсбо, колишній співробітник данської розвідки, й інші експерти вказали, що 15-метрова яхта "Андромеда", можливо, не могла нести стільки вибухівки, скільки необхідно для вибуху трубопроводів, але човен може бути частиною плану одним маленьким шматочком, вхопившись за який можна буде знайти більші деталі. Якщо розслідувачі дістануть докладні гідроакустичні зображення пошкоджених труб, це допоможе зрозуміти, що саме сталося.

Зрештою, досі дуже мало вагомих публічних доказів про те, хто міг стояти за атаками. Спецслужби, мабуть, знають значно більше, але мовчать. Слідчі зі Швеції та Данії відмовилися від коментарів, а Федеральна прокуратура Німеччини підтвердила, що обшукала яхту "Андромеда" та продовжує перевірку на наявність вибухових речовин. Офіційні особи Німеччини також заявили, що існує можливість проведення операції з метою зганьбити Україну. І коли країни завершать свої розслідування, немає жодної гарантії, що їхні звіти оприлюднять.