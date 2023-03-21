Кто взорвал газопровод "Северный поток"? Онлайн-сыщики приоткрыли завесу тайны

Расследователи с помощью OSINT смогли вычислить яхту, экипаж которой мог быть причастен к диверсии.

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Прошло 6 месяцев с тех пор, как взорвались газопроводы "Северный поток 1" и "Северный поток 2", в результате чего в море попали тонны метана. В диверсии какую только страну только не обвиняли — и Россию, и США, и Великобританию, и, конечно же, Украину. Однако спустя полгода после данных событий, тайна остается до конца неразгаданной, пишет wired.com. Онлайн-сыщики пытаются выяснить, кто стоит за атаками на газопровод, проводя расследование на основе открытых источников (OSINT).

Что было известно о взрыве газопровода "Северный поток"

С начала февраля многие СМИ публиковали информацию касательно того, кто мог атаковать газопроводы "Северный поток 1" и "Северный поток 2" 26 сентября 2022 года. Однако большинство сообщений основывались на анонимных источниках, цитировались якобы сотрудники спецслужб и приводились данные, которые выдавали за утечки из правительственных расследований. Однако ни один из отчетов правительств не предоставил никаких более-менее веских доказательств того, что могло произойти на самом деле. По мнению Джейкоба Каарсбо, экс-разведчика, а теперь старшего аналитика Think Tank Europa, заявления со стороны правительств были "спекулятивными".

"На мой взгляд, они на самом деле не меняют картину", — говорит Каарсбо, добавляя, что атаки выглядят очень сложными и, вероятно, их "очень трудно осуществить, не будучи государственным субъектом или, по крайней мере, при поддержке государства".

Интернет-расследователи пытаются найти ответы при помощи OSINT

В отсутствие официальной информации исследователи OSINT пытаются найти ответы, которых нет в официальных отчетах. Стоит сказать, что OSINT — довольно мощный инструмент для тех, кто ищет правду. Однако, что касается инцидента с Nord Stream, то в этом случае открытых данных крайне мало. И все же расследователи обнаружили некие "темные корабли" в том месте, где произошел взрыв. Дело усложняет то, что трубопровод скрыт водой и он не имеет камер и датчиков, к котом можно было бы подключиться и получить необходимую информацию. "OSINT, вероятно, не раскроет это дело, но поможет при проверке или подтверждении разных гипотез", — говорит аналитик Оливер Александер, который изучает заявления официальных лиц и публикации СМИ до сих пор.

Седьмого марта New York Times и Die Zeit опубликовали статьи, в которых утверждалось, что за саботажем стоит некая проукраинская группировка (Украина отрицает свою причастность, — ред.). В материале Die Zeit говорится, что немецкие следователи обыскали яхту, арендованную у польской компании, узнали, откуда она ушла в море, выяснили, что в операции участвовали 6 человек, в том числе 2 водолаза. Все эти люди использовали поддельные паспорта, сообщает издание.

Деталей было достаточно, чтобы исследователи OSINT начали отслеживать, какая яхта могла быть использована. Оливер Александр и расследователи из Bellingcat теперь утверждают, что яхта называлась "Андромеда". Они предоставили кадры с веб-камеры гавани, где, как считается, было пришвартовано судно, и отследили ее передвижения. Впоследствии были найдены фотографии этой яхты и видео с ней.

Метод OSINT помог развенчать миф, запущенный американским журналистом Сеймуром Хершем о том, что за взрывами стоят США. Оливер Александер использовал данные слежения за кораблями, чтобы доказать: норвежские корабли не могли разместить взрывчатку на трубах "Северного потока", так как информация о их местоположении доподлинно известна и около газопровода суден не было. Херш в своем материале утверждал обратное. В другой подробной статье норвежские журналисты также опровергли слова Херша, используя спутниковые данные.

"Северный поток" в эпицентре информационной войны

Новость о взрывах на газопроводе "Северный поток" вызвал волну дезинформации, что усложнило работу расследователей. Мэри Бланкеншип, исследователь дезинформации из Университета Невады в Лас-Вегасе, проанализировала онлайн-разговоры о российско-украинской войне, говорит, что самая ранняя дезинформация о взрывах появилась в Твиттере и была опубликована сторонниками теории заговора.

"Субъекты дезинформации, а также адепты кремлевского режима активизировались в отношении каждой новости, которая была опубликована по этому поводу — какой бы противоречивой ни была информация о происхождении взрыва — будь то запись в блоге Сеймура Херша или статья в Times", — говорит Питер Стано, представитель ЕС, добавляя, что большинство дезинформационных нарративов вращается вокруг идеи о том, что "виноваты США".

Издание отмечает, что проект EUvsDisinfo зафиксировал более 150 "влиятельных" фейков, связанных со взрывами "Северного потока", в том числе основанных на статье Сеймура Херша.

"Эксперты EUvsDisinfo также установили, что Москва считает последние материалы в немецкоязычных СМИ мистификацией", — добавил Стано.

Хотя OSINT помогает найти дополнительную информацию об атаках на Nord Stream, отчеты исследователей не так популярны, как дезинформация или заявления, которые трудно проверить. Мэри Бланкеншип заметила, что проверенная информация не имеет такого же уровня вовлеченности, как фейки.

Почему важно найти правду о "Северном потоке" с помощью OSINT

И хотя исследование OSINT не может ответить на все вопросы, оно может помочь на шаг приблизиться к истине. Каарсбо, бывший сотрудник датской разведки, и другие эксперты указали, что 15-метровая яхта "Андромеда", возможно, не могла нести столько взрывчатки, сколько необходимо для взрыва трубопроводов, но лодка может быть частью плана, одним маленьким кусочком, ухватившись за который можно будет найти детали покрупнее. Если расследователи достанут подробные гидроакустические изображения поврежденных труб, это поможет понять, что именно произошло.

В конечном счете, до сих пор очень мало веских публичных доказательств о том, кто мог стоять за атаками. Спецслужбы, вероятно, знают куда больше, но молчат. Следователи из Швеции и Дании отказались от комментариев, а Федеральная прокуратура Германии подтвердила, что обыскала яхту "Андромеда" и продолжает проверку на наличие взрывчатых веществ. Официальные лица Германии также заявили, что существует вероятность проведения операции с целью опорочить Украину. И когда страны завершат свои расследования, нет никакой гарантии, что их отчеты придадут огласке.