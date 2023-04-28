Спецсудно РФ было замечено возле "Северного потока" за четыре дня до взрыва, – СМИ

В сентябре прошлого года датское патрульное судно заметило и сфотографировало вблизи от труб "Северного потока" российский корабль SS-750, который предназначен для проведения операций под водой и имеет на борту мини-субмарину типа AS-26 "Приз".

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Российское судно СС-750 находилось возле "Северного потока" за 4 дня до взрыва на трубопроводе 26 сентября 2022 года. Об этом пишет датская газета Information со ссылкой на Командование обороны Норвегии.

Сообщается, что корабль СС-750 предназначен для проведения операций под водой и имеет на борту мини-подводную лодку типа АС-26 "Приз".

Командование обороны Норвегии подтвердило, что 22 сентября 2022 года с датского патрульного катера, находившегося в районе к востоку от Борнхольма, было сделано 26 фотографий российского судна.

"Это невероятно интересно. SS-750 — это специальное судно, которое предназначено именно для подводных операций", — цитируют журналисты шведского исследователя Йоакима фон Брауна.

Датское патрульное судно заметило SS-750 вблизи от труб "Северного потока"

По мнению старшего аналитика аналитического центра "Европа" Джейкоба Каарсбо, полученные данные "проливают свет на то, что происходило в этом районе накануне".

"SS-750 — самое интересное судно для подтверждения, потому что мы знаем, что оно способно выполнить такую ​​операцию", — сказал эксперт.

Как отмечают журналисты, КО Норвегии имеет в распоряжении 112 снимков суден РФ в упомянутой зоне, однако в ведомстве отказались публиковать изображения, ссылаясь на их "разведывательный характер".

Расследованием аварии на "Северном потоке" сейчас занимаются в Дании, Швеции и Германии.

Напомним, 21 марта Фокус сообщал, что исследователи OSINT обнаружили "темные корабли" в том месте, где произошел взрыв. Дело усложняет то, что трубопровод скрыт водой и он не имеет камер и датчиков, к которому можно было бы подключиться и получить необходимую информацию.

Мы также писали о том, что 27 марта Совбез ООН отклонил проект резолюции, предложенный Россией, в котором идет речь о проведении независимого расследования взрывов на газопроводах "Северный поток 1 и 2". Документ поддержали только Китай, Бразилия и РФ.

Еще мы сообщали о том, что 19 апреля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ ошибаются, говоря о подготовке Москвой диверсий на энергетических объектах в странах Европы, назвав их обвинения "беспочвенными".