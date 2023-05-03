Корабли РФ были в районе "Северного потока" перед серией взрывов, — СМИ

Журналисты смогли собрать и установить очень подробные данные о движении российских судов в этом районе незадолго до диверсий. Корабли РФ двигались с выключенными устройствами идентификации.

Related video

Несколько журналистов из изданий Северной Европы провели совместное расследование, по результатам которого пришли к выводу, что корабли из РФ не менее трех раз были замечены в районах взрывов на ветках газопровода "Северный поток", причем один из них – за пять дней до инцидента. Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в недавнем исследовании датского вещателя DR, норвежского NRK, шведского SVT и финского Yle.

По информации журналистов, российские суда двигались по району с выключенными устройствами идентификации, однако, проанализировав вместе с компанией KSAT данные спутниковых снимков и информации из радиокоммуникаций, которыми суда обменивались со своими военными базами, удалось установить их движение.

Так по информации из расследований стало известно, что корабли из РФ наведывались в июне 2022 года к газопроводам по меньшей мере дважды, а последний случай произошел менее чем за неделю до серии взрывов. При этом один из кораблей оставался в районе "Северного потока" около суток.

Первый корабль, название которого не упоминают, был зафиксирован возле газопровода 7 июля. Он вышел с морской базы в Калининграде и отправился в район, расположенный к юго-востоку от Карлскруны и к востоку от Борнхольма. Судно провело несколько часов в том самом месте, где на глубине 80 метров проходят ветви газопровода и где впоследствии, по информации датских органов власти, произошло три из четырех взрывов.

Второй корабль — 86-метровый "Сибиряков" был зафиксирован в районе газопровода 14 июня и находился рядом или практически над трубопроводами, двигаясь на низкой скорости. Спутниковые снимки показали, что "Сибиряков" находился в паре сотен метром от места одного из взрывов. Также снимки показали еще одно судно, которое не удалось идентифицировать, поскольку оно двигалось с выключенным устройством идентификации. Оба корабля находились в непосредственной близости от места одного из взрывов.

В тот же период времени в июне 2022 года в Балтийском море также проходили учения НАТО BALTOPS 22, однако журналисты не выявили никаких подразделений кораблей Альянса близко к указанному району, которые могли бы зафиксировать неустановленный корабль и "Сибирякова".

Третье зафиксированное судно, которое могло быть причастно к инцидентам, побывало возле трубопроводов 21 сентября. 49-метровый буксир Балтийского флота SB-123. Журналисты установили, что SB-123 выключил транспондер на полпути из базы в Калининграде в район пролегания "Северных потоков"и мог находиться в том районе примерно с 20:00 21 сентября до 14:00 22 сентября.

Шведский прокурор Матс Линквист, главный ответственный за расследование диверсии на газопроводе, отметил, что расследование смогло установить имеет очень подробные данные о движении судов в этом районе, даже "судов-призраков", однако на этом этапе он не может ничего комментировать.

В расследовании указано, что в сентябре прошлого года датские СМИ получили данные из военных источников, что за четыре дня до взрывов неподалеку от трубопроводов было также замечено российское судно SS-750, однако посольство РФ в Копенгагене отказалось комментировать эту информацию.

Напомним, в середине марта 2023 года, президент России Владимир Путин отверг версию о наличии "украинского следа" в деле о взрывах на газопроводах "Северный поток". Виновных во взрывах, по его словам, надо искать среди "заинтересованных". Теоретически они могут быть в США, чтобы получить возможность поставлять в Европу свой газ.