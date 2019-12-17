Российские власти расширили перечень запрещенных товаров из Украины

Также расширен список граждан Украины, против которых действуют санкции

Российское правительство расширило перечень украинских товаров, запрещенных к ввозу на территорию РФ.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Документ подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Изменения вступили в силу с момента опубликования распоряжения, то есть с 17 декабря.

В частности, список пополнил крахмал, фруктоза и глюкоза, а также радиаторы и котлы центрального отопления.

Кроме того, введено ограничение на отдельное медицинское оборудование: спринцовки, воздуховоды, кружки Эсмарха, жгуты и медицинские пробки.

Также расширен список граждан Украины, против которых действуют санкции. В документ внесены еще десять фамилий, таким образом, в перечень теперь входят около 570 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

25 декабря 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил список граждан Украины и юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры.

27 декабря 2018 года стало известно, что Кабинет министров принял постановление о внесении изменений в перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину. В целом запрет на импорт российских товаров распространяется на пищевую продукцию, косметические средства, удобрения, хлористый калий, а также железнодорожное оборудование.

Сегодня, 17 декабря, стало известно, что Кабинет министров Украины планирует расширить персональные санкции, связанные с вооруженной агрессией России.