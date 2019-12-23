В РФ заговорили о снятии санкций: ждут от Украины первого шага

2019-12-23 20:48:34

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Сам же процесс снятия санкций должен быть двусторонним, подчеркивают в России

Россия готова пойти на снятие санкций с Украины, но при условии, что инициатива будет исходить как раз от Украины.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

"Мы Украине всегда говорили: хотите, мы готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть какая-то инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели", – заявил Медведев.

Также премьер рассказал, что сейчас официальные контакты премьеров РФ и Украины сведены к минимуму: "Сейчас контакты прерваны, премьер-министры не созваниваются и не переписываются".

И при этом, таких контактов между руководителями правительств РФ и Украины "не намечается". Впрочем, сам Медведев не против общаться со своим украинским коллегой.

"Я ничего не исключаю, хотят – пожалуйста", – заявил Медведев.

Совсем недавно, 17 декабря, сообщалось, что Кабмин планирует расширить персональные санкции, связанные с вооруженной агрессией РФ.

Санкции будут применять в отношении юридических лиц зарегистрированных как в России, так и на оккупированных территориях. В целом, их планируется ввести на три года.

Как ранее сообщал Фокус:

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