Комитет Сената США одобрил "адские санкции" против России

За продвижение законопроекта проголосовали 17 членов Комитета, против – 5

Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA), который предусматривает ужесточение санкций против России. Об этом сообщает Reuters.

За продвижение законопроекта проголосовали 17 членов комитета, против – 5.

Чтобы вступить в силу, законопроект DASKA, известный как "санкции из ада", должен пройти голосование во всем Сенате и в Палате представителей, а потом его должен подписать президент Дональд Трамп, который обладает правом вето.

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Законопроект DASKA, первая версия которого была представлена еще летом 2018 года, был внесен двумя республиканцами и тремя демократами, включая влиятельных сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса.

В частности, законопроект предусматривает санкции против нового суверенного долга РФ, санкции против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа (СПГ) за пределами России, ограничения против инвестиций в зарубежные энергетические проекты России и так далее.

Как ранее сообщал Фокус:

12 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет с правками о санкциях против тех, кто строит "Северный поток-2".