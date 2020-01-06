"К оккупантам в гости не ездят". В аннексированном Крыму похвастались рекордной посещаемостью

Оккупанты заявляют, что в оккупированный Крым приехали около 1,1 млн украинцев

"Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуостров приехали около 1,1 миллиона украинцев.

Об этом он написал в Facebook.

"Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма – ведь к оккупантам в гости не ездят", – пишет Аксенов.

По его словам, что "все статистические данные о числе отдыхающих внимательно изучаются и сопоставляются, в том числе с информацией о налоговых поступлениях в бюджет".

В июне экс-помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян сообщал, что за май 2019 административную границу с Крымом пересекли около 197 тысяч человек, передает Укринформ.

Экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев считает, что оккупационная власть отражает в статистике сильно завышенные показатели, передает Крым.Реалии.

"По итогам 8 месяцев мы видим уменьшение турпотока, по сравнению с прошлым и позапрошлым годами. В 2018-м на начало сентября было порядка 800 тысяч, сейчас порядка 700 тысяч", – сказал он.

В ноябре 2018 года количество украинцев, которые пересекли админграницу с аннексированным Крымом в Херсонской области, увеличилось на четверть по сравнению с октябрем. Соответствующую статистику опубликовало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.