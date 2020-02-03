Турция обеспечит жильем 500 семей крымских татар, – Эрдоган

Министр финансов Турции проведет разговор с украинским визави по этому поводу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти обеспечат жильем около пятисот семей крымских татар.

Об этом он заявил во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Интерфакс-Украина.

"Хочу сказать, что порядка пятисот семей решили обеспечить жильем. И я сказал об этом министру финансов, и он проведет соответствующие переговоры со своим украинским визави. Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих семей, я в этом уверен", – сказал Эрдоган.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что вопрос аннексированного Крыма необходимо решать другими механизмами, а не в рамках "минского процесса".

Начинать обсуждать судьбу аннексированного Крыма на международном уровне можно без участия представителей России. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.