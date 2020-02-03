Турция обеспечит жильем 500 семей крымских татар, – Эрдоган
2020-02-03 18:59:39
Министр финансов Турции проведет разговор с украинским визави по этому поводу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти обеспечат жильем около пятисот семей крымских татар.
Об этом он заявил во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Интерфакс-Украина.
"Хочу сказать, что порядка пятисот семей решили обеспечить жильем. И я сказал об этом министру финансов, и он проведет соответствующие переговоры со своим украинским визави. Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих семей, я в этом уверен", – сказал Эрдоган.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что вопрос аннексированного Крыма необходимо решать другими механизмами, а не в рамках "минского процесса".
- Начинать обсуждать судьбу аннексированного Крыма на международном уровне можно без участия представителей России. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
- Генеральная Ассамблея ООН на пленарном заседании 18 декабря приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". Резолюция осуждает изменение Россией демографической картины в Крыму путем переселения туда своего населения, а также "призывает Российскую Федерацию освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан и обеспечить их безопасное возвращение в Украину".
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