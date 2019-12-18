Генассамблея ООН приняла новую "крымскую" резолюцию

В документе ООН для оценки ситуации в Крыму впервые применяется термин "агрессия"

Генеральная Ассамблея ООН на пленарном заседании 18 декабря приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины в ООН.

Резолюцию поддержали 65 стран, "против" голосовали – 23, воздержались – 83.

Резолюция осуждает изменение Россией демографической картины в Крыму путем переселения туда своего населения, а также "призывает Российскую Федерацию освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан и обеспечить их безопасное возвращение в Украину".

В документе говорится о недопустимости использования понятия "террористическая деятельность", в частности в отношении задержанных представителей "Крымской солидарности".

Резолюция призывает международное сообщество продолжить усилия других стран и международных организаций по освобождению украинских политзаключенных.

Отметим, что в этом документе ООН для оценки ситуации в Крыму впервые применяется термин "агрессия".

Это уже четвертая резолюция ООН о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

Против принятия резолюции, кроме РФ, голосовали Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла и Зимбабве.

Как ранее сообщал Фокус:

14 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации. Соответствующий документ поддержали 67 стран-членов ООН, против – 23, воздержались – 82. Соавторами проекта резолюции стали 38 стран.

В декабре 2018 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в АР Крым и городе Севастополь (Украина)", соавторами которой выступили 39 государств.

После чего председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев увидел "тенденцию на отрезвление" в итогах голосования Генеральной ассамблеи ООН за резолюцию "Ситуация с правами человека в АР Крым и городе Севастополь (Украина)".