На части территории Крыма воду будут подавать по графику – водохранилища почти пустые

В водохранилищах, питающих Симферополь, осталось 20% запасов воды. По данным оккупационной администрации полуострова, водохранилища заполнены в несколько раз ниже плановой нормы. Поэтому местные "власти" приняли решение о введении поэтапного ограничения водоснабжения. Горячее водоснабжение прекращается сразу, а подачу холодной воды будут уменьшать постепенно, доведя до нескольких часов в день: утром и вечером.

Сообщается, что в Симферополе закупили 235 баков для воды, которые разместят на территории всех детских садов и общеобразовательных учреждений, а также возле многоквартирных домов и в частном секторе. Людям преклонного возраста, маломобильным и всем, кто в этом нуждается, обещают помощь волонтеры.

Нынешний год стал одним из самых засушливых для Крымского полуострова. Зимой не было снега, весной – практические не было дождей. Считается, что это самая сильная засуха за последние 100 лет.

В Украине не исключают начало поставок пресной воды с материковой части в аннексированный Россией Крым, если на полуострове начнется гуманитарная катастрофа.