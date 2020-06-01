Из-за сильнейшей за 150 лет засухи в аннексированном россиянами Крыму полностью пересохли верховья Белогорского водохранилища.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на Тайганское управление оросительных систем.

Из-за катастрофической нехватки воды на полуострове временно приостановили сброс воды с Белогорского водохранилища. Отмечается, что на такой шаг пошли "с целью сохранения полезного запаса воды в водоеме в преддверии самых засушливых месяцев года – июля и августа".

При этом со смежного Тайганского водохранилища продолжается сброс воды в реку Бьюк-Карасу, которую используют на востоке Крыма. Это водохранилище питает, в частности, самый крупный в Европе парк львов "Тайган".

Тем временем, командующий Объединенных сил Сергей Наев сообщил, что в связи с информацией о возможном вторжении со стороны РФ в Херсонской и Николаевской областях, усилена охрана объектов критической инфраструктуры, пишет "Укринформ".

"Мы спланировали усиление охраны критически важных объектов. В частности, это касается и водопровода нашей днепровской воды на временно оккупированные территории (Северо-Крымский канал, – ред.). Мы все эти объекты усилили – и охрану, и оборону, а также проводим определенные контрдиверсионные и контртеррористические меры", - заявил Наев.

По его словам, с целью исключить возможный выход россиян к Днепру, в усилении охраны инфраструктуры задействованы как военные, так и другие составляющие сектора безопасности – СБУ, Национальная гвардия, полиция и подразделения, осуществляющие разведывательную деятельность.

Стоит отметить, что неравномерные и незначительные осадки в Крыму привели к тому, что в местных водохранилищах у началу лета скопилось значительно меньше воды, чем в предыдущие годы.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале марта премьер Шмыгаль в эфире ТК 1+1 заявил: "Вопрос подачи воды в Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму". После этого он у себя в Facebook добавил, что в шумной студии "потерялись" слова о разделении воды, чтобы она не пошла россиянам на военные базы.

Россияне сразу ответили по заявлению Шмыгаля: Это точечные заявления. На поставки не рассчитываем.