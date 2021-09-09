Теплий прийом: Україна виділить понад пів мільярда грн на утримання афганських біженців

У направленому прем'єр-міністру документі говориться, що близько 3000 біженців з Афганістану можуть розмістити в Бучанській виправній колонії. Спеціально для цього там хочуть провести капітальний ремонт.

Глава МВС України Денис Монастирський направив лист прем'єр-міністру Денису Шмигалю з проханням виділити близько пів мільярда гривень на утримання афганських біженців. У листі докладно розписано, на що і скільки буде витрачено грошей. Про це повідомляють Українські новини.

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У листі зазначено, що 3000 громадян Афганістану можуть розмістити в приміщеннях Бучанської виправної колонії №85 в місті Ірпінь Київської області і в "Ірпінському виправному центрі" № 132. Оскільки ці установи розраховані на розміщення 1.5 тис. чоловік з розрахунком 4 кв. м на одну особу, то чиновники припускають провести в них капітальний ремонт. Українським платникам податків ремонт за попередніми оцінками обійдеться в 100 млн гривень. На утримання біженців з бюджету планують виділяти 264 млн гривень на рік. Також зазначене число обслуговувального персоналу — 100 осіб, для яких передбачено виділити 280 млн на зарплати. Ще 90 млн виділять на харчування і 80 млн гривень — на комунальні послуги.

Ці установи були обрані з розрахунком швидкого переоснащення приміщень під поселення великої кількості людей. На території колоній розташована вся необхідна для цього інфраструктура — кабінети для медичного обслуговування, соціальної реабілітації, з внутрішніми водо-, тепло-, і електропостачанням і мережами телекомунікацій. При виборі місця розташування біженців також враховувалася відносно невелика відстань до посольства і консульської установи Афганістану.

За даними МЗС, Україна прийме близько 5000 біженців з Афганістану. У міністерстві зазначають, що одним із завдань Державної міграційної служби є забезпечення функціонування пунктів тимчасового розміщення біженців (ПТРБ) і пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства (ПТПІ), які незаконно перебувають в Україні.

Раніше ми опублікували інтерв'ю керівника ОП Олексія Арестовича, у якому він назвав прийом біженців з Афганістану "тягарем білої людини", а самих біженців більш освіченими, ніж "середній українець". За його словами, афганці більш адаптовані до західного суспільства, ніж українці.