Охоронятимуть кордон із Білоруссю. Україна отримала від Франції ще два вертольоти Н-125

Нову партію оснастили сучасним обладнанням, яке дозволить прикордонникам легше знаходити порушників та транспортні засоби.

Державна прикордонна служба України отримала від Франції два вертольоти Н-125 Airbus, які охоронятимуть кордон із Білоруссю. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

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20 листопада нові гелікоптери виробництва французької компанії Airbus Helicopters доставили до Києва. Вони краще оснащені порівняно із двома іншими Н-125, які Україна отримала минулого року.

Зокрема, отримали супутникові передавачі, гучномовці, системи цифрового зв'язку, гучномовці, високоякісні камери Flir (відео можна передавати на наземні пункти), прожектори, електролебідки для підняття вантажів та обладнання для аварійного спуску на воду. Оптико-електронна система дозволяє вивчати місцевість в інфрачервоному режимі та помічати транспорт на відстані до 20 кілометрів.

"Ними укомплектують авіаційні підрозділи ДПСУ, які нестимуть службу на ділянці кордону з Білоруссю", — заявили в МВС.

Прес-служба додала, що за рік вертольоти Н-125 довели свою ефективність під час охорони кордону. Загалом прикордонники вже встигли налітати на них близько 900 годин, їх також використали під час проведення прикордонних операцій "Карпати-2021" та "Кордон-2021".

[ + – ] Два вертольоти H-125 прибули до Києва [ + – ] Вертоліт H-125 ДПСУ [ + – ] Високоточна камера Flir на гелікоптері H-125 [ + – ] Кабіна вертольота H-125 [ + – ] Електрична лебідка на гелікоптері H-125

Н-125 є однією з найкращих моделей у своєму класі. У 2005 році такий апарат встановив новий світовий рекорд, долетівши до вершини гори Еверест, розташованої на висоті 8850 метрів. Airbus постачає гелікоптери в рамках угоди між Україною та Францією про створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту. Українське міністерство внутрішніх справ у 2018 році уклало контракт, згідно з яким компанія зобов'язалася надіслати 24 одиниці Н-125.

Після отримання першої партії українські прикордонники використовували гелікоптери для підготовки пілотів та техніків, залучаючи співробітників заводу Airbus Helicopters. Нині ж у ДПСУ є власні спеціалісти, наприклад, інструктори.

Фокус розбирався, як криза з біженцями в Білорусі вплине на Україну. Вже кілька тижнів тисячі мігрантів з Африки та Близького Сходу намагаються пробратися до Польщі, а звідти до Євросоюзу через білорусько-польський кордон.

Раніше писали, як новий літак США змінить правила ведення бою. Наразі конструктори в рамках військової програми розробляють нову модель транспортного засобу DEFIANT X, який літатиме мало не зі швидкістю літака, зберігаючи високу маневреність.

Тим часом у Південній Кореї працюють над штурмовим вертольотом-амфібією MAH-1. Модель 2018 випуску хочуть переобладнати для потреб морської піходи, щоб вона змогла нести на борту безпілотники, гармати та ракети.