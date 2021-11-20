Будут охранять границу с Беларусью. Украина получила от Франции еще два вертолета Н-125

Новую партию оснастили современным оборудованием, которое позволит пограничникам легче находить нарушителей и транспортные средства.

Государственная пограничная служба Украины получила от Франции два вертолета Н-125 Airbus, которые будут охранять границу с Беларусью. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

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20 ноября новые вертолеты производства французской компании Airbus Helicopters доставили в Киев. Они лучше оснащены по сравнению с двумя другими Н-125, которые Украина получила в прошлом году.

В частности, получили спутниковые передатчики, громкоговорителями, системами цифровой связи, громкоговорителями, высококачественными камерами Flir (видео можно передавать на наземные пункты), прожекторами, электролебедками для поднятия грузов и оборудованием для аварийного спуска на воду. Оптико-электронная система позволяет изучать местность в инфракрасном режиме и замечать транспорт на расстоянии до 20 километров.

"Ими укомплектуют авиационные подразделения ГПСУ, которые будут нести службу на участке границы с Беларусью", — завили в МВД.

Пресс-служба добавила, что за год вертолеты Н-125 доказали свою эффективность при охране границы. В общем пограничники уже успели налетать на них около 900 часов, их также использовали во время проведения пограничных операций "Карпаты-2021" и "Граница-2021".

[ + – ] Два вертолета H-125 прибыли в Киев [ + – ] Вертолет H-125 ГПСУ [ + – ] Высокоточная камера Flir на вертолете H-125 [ + – ] Кабина вертолета H-125 [ + – ] Электрическая лебедка на вертолете H-125

Н-125 является одной из лучших моделей в своем классе. В 2005 году такой аппарат установил новый мировой рекорд, долетев до вершины горы Эверест, которая расположена на высоте 8850 метров. Airbus поставляет вертолеты в рамках соглашения между Украиной и Францией о создании Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты. Украинское министерство внутренних дел в 2018 году заключило контракт, согласно которому компания обязалась прислать 24 единицы Н-125.

После получения первой партии, украинские пограничники использовали вертолеты для подготовки пилотов и техников, привлекая сотрудников завода Airbus Helicopters. Сейчас же в ГПСУ есть собственные специалисты, например, инструкторы.

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