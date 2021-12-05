Міністр оборони України закликав США, Британію та Канаду перекинути війська до кордону з РФ

Олексій Резніков попереджає, що допомога Заходу необхідна вже зараз, бо потім буде вже надто пізно — чисельність військових РФ поряд з Україною може зрости до 175 тисяч людей.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав Канаду, США та Великобританію якнайшвидше надати додаткову військову допомогу Україні, щоб запобігти вторгненню Росії, оскільки "потім буде надто пізно". Зокрема, голова Міноборони запропонував надіслати до країни сотні військових інструкторів. Про це він заявив в інтерв'ю газеті The Globe and Mail.

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Резніков повідомив, що Канада, Сполучені Штати та Британія добре "розуміють усі ризики" можливого вторгнення РФ в Україну. Також він відзначив рішучу підтримку країни з боку Польщі та Литви, пояснивши це "їхньою власною історією з Росією". За словами чиновника, "англосаксонським партнерам" слід допомагати Україні поза НАТО, надаючи додаткове озброєння та іншу підтримку, включаючи засоби протиповітряної оборони, військово-морської та радіоелектронної боротьби.

Резніков зазначив, що Україні потрібна "швидка відповідь" з боку країн-партнерів, включаючи розміщення канадських, британських та американських солдатів поблизу лінії фронту.

"Існує програма навчання військових в Україні. Думаю, ми можемо її розширити. Замість 50 (військових) інструкторів надішліть ще 500", — сказав Резніков, маючи на увазі канадську навчальну місію з 200 солдатів, яка вже діє в країні.

За словами голови Міноборони, інструктори мають бути розміщені там, де їх побачить Росія — "у Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на острові Зміїному".

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"(Питання розміщення інструкторів необхідно вирішувати) разом із партнерами зі Сполученого Королівства, з партнерами зі США, на двосторонніх платформах, без НАТО. Над цими територіями мають майоріти три прапори — прапор Канади, прапор США та прапор Великобританії. Це було б хорошим знаком для росіян", — зазначив Резніков.

Крім того, чиновник заявив про розкол у НАТО щодо питання підтримки України. За його словами, частина країн стурбовані збереженням своїх економічних зв'язків із РФ.

"На жаль, Німеччина і Франція дуже прагматичні. Вони хочуть дружити з росіянами. Вони ведуть з ними справи", — сказав Резніков, маючи на увазі, зокрема, російський трубопровід "Північний потік — 2", який реалізовується за підтримки Берліну.

В інтерв'ю Естонському телебаченню міністр також повідомив, що Росія продовжує нарощувати концентрацію своїх військ біля кордонів України — надалі їх чисельність може становити 175 тисяч.

"Якщо такий тренд буде зберігатися, то найближчим часом нарощування буде в межах до 175 тисяч. Сьогодні показники, які ми бачимо, це 94 тисячі вздовж кордонів", — сказав Резніков, додавши, що дані розвідки Міноборони збігаються з даними західних партнерів у цьому питанні.

Нагадаємо, раніше газета The Washington Post з посиланням на дані західної розвідки повідомила, що Росія планує стягнути до кордону близько 175 тисяч військових. Німецьке видання BILD розповіло, що президент держави-агресора Володимир Путін має план із захоплення більшої частини території України. У свою чергу Резніков говорив, що РФ буде готова до вторгнення наприкінці січня.