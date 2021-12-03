Министр обороны Резников назвал сроки возможного вторжения РФ в Украину (видео)

Россия вокруг Украины и на временно оккупированных территориях сконцентрировала 94,3 тысячи готовых к эскалации военнослужащих.

Наиболее вероятным временем готовности российской армии ко вторжению в Украину является конец января 2022 года. Об этом в ходе доклада в Верховной Раде сообщил министр обороны Алексей Резников.

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По состоянию на сегодняшний день, возле границ с Украиной в постоянной готовности расположена 41 батальонно-тактическая группа. По словам Алексея Резникова, 33 БТГр находятся на постоянной основе, и еще восемь были переброшены в оккупированный Крым в качестве дополнительных сил.

Передислокация военных подразделений РФ продолжается на фоне участившихся фактов нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск.

"Общее количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы в эскалации, сегодня оцениваются в 94,3 тысяч человек. Противник начал учения рядом с Украиной, активизировал разведку, проверяет связь и совершает действия по маскировке", — продолжил министр обороны и заверил, что Украина готова к наихудшему сценарию.

Алексей Резников предупредил, что страна-агрессор использует серию невоенных мероприятий, в том числе информационных, экономических и энергетических, пытаясь спровоцировать дестабилизацию ситуации для ослабления Украины.

[ + – ] Россия будет готова к эскалации войны в январе 2022 года

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба пригрозил России в случае полномасштабного вторжения в Украину. По словам министра, начало широкомасштабных действий обернется для России катастрофой и большим потоком гробов российских военнослужащих.

Накануне глава Госдепа Энтони Блинкен предупредил об угрозе полномасштабного вторжения РФ в Украину. Дипломат подчеркнул, что Владимир Путин готов к началу полноценных боевых действий и предупредил Кремль о серьезных последствиях.