Если Россия решится на войну – будет бойня, – Кулеба

Новое вторжение, как уверяет дипломат, несет угрозу для самой Москвы, поскольку в Кремле не знают, как общество отреагирует на большой поток гробов российских солдат.

Полномасштабная война с Украиной обернется для России бойней и большим количеством погибших военнослужащих. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью изданию Sargs.lv.

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Министр напомнил, что Украина абсолютно не была готова к началу боевых действий в 2014 году, а Россия тогда планировала поделить нашу страну пополам, создав псевдогосударство "Новороссия".

Однако, как подчеркивает Дмитрий Кулеба, ВСУ стали намного сильнее и полномасштабная война с Россией превратится в бойню.

Глава МИД предупредил, что в случае начала широкомасштабных боевых действий против Украине Кремлю нужно рассчитывать на чрезвычайно большое количество погибших своих военнослужащих, и Москва осознает масштабы этой катастрофы.

"Когда Россия под предлогом подготовки сконцентрировала силы на границе Украины, вместе с другими военными группировками также были развернуты госпитали. Всем понятно, что никто не формирует такие госпитали во время обычных военных учений. Это свидетельствует о том, что руководство российских вооруженных сил прекрасно отдает себе отчет, что если будет приказ атаковать Украину — это уже будет война совсем другого уровня", — продолжил Дмитрий Кулеба в общении с журналистами.

Министр не исключил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину может оказаться угрозой и для самой Москвы, поскольку руководство страны-агрессора, на фоне тотальной пропаганды и дезинформации, до сих пор не просчитало, как отреагирует общество на "бесконечный поток гробов российских солдат".

Ранее Дмитрий Кулеба предупреждал о возможном вторжении Беларуси в Украину. По словам министра, Киев рассматривает сценарий атаки белорусской армии и не исключает, что войска РФ могут использовать территорию Беларуси для удара по Украине.

А в конце ноября Дмитрий Кулеба предупреждал о концентрации войск РФ на границе с Украиной и сообщал, что Москва перебросила в приграничные районы 115 тысяч своих военных.