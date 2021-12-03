Якщо Росія наважиться на війну – буде бійня, – Кулеба

Нове вторгнення, як запевняє дипломат, є загрозою власне для Москви, оскільки в Кремлі не знають, як суспільство відреагує на великий потік трун російських солдатів.

Повномасштабна війна з Україною обернеться для Росії бійнею і великою кількістю загиблих військовослужбовців. Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю виданню Sargs.lv.

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Міністр нагадав, що Україна абсолютно не була готова до початку бойових дій у 2014 році, а Росія тоді планувала поділити нашу країну навпіл, створивши псевдодержаву Новоросія.

Проте, як наголошує Дмитро Кулеба, ЗСУ стали набагато сильнішими і повномасштабна війна з Росією перетвориться на бійню.

Глава МЗС попередив, що в разі початку широкомасштабних бойових дій проти України Кремлю потрібно розраховувати на надзвичайно велику кількість загиблих своїх військовослужбовців і Москва усвідомлює масштаби цієї катастрофи.

"Коли Росія під приводом підготовки сконцентрувала сили на кордоні України, разом з іншими військовими угрупованнями також були розгорнуті шпиталі. Всім зрозуміло, що ніхто не формує такі шпиталі під час звичайних військових навчань. Це свідчить про те, що керівництво російських збройних сил чудово віддає собі звіт, що якщо буде наказ атакувати Україну — це вже буде війна зовсім іншого рівня", — продовжив Дмитро Кулеба у спілкуванні з журналістами.

Міністр не заперечив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну може виявитися загрозою і власне для Москви, оскільки керівництво країни-агресора на тлі тотальної пропаганди та дезінформації досі не прорахувало, як відреагує суспільство на "нескінченний потік трун російських солдатів".

Раніше Дмитро Кулеба попереджав про можливе вторгнення Білорусі в Україну. За словами міністра, Київ розглядає сценарій атаки білоруської армії і не заперечує, що війська РФ можуть використати територію Білорусі для удару по Україні.

А наприкінці листопада Дмитро Кулеба попереджав про концентрацію військ РФ на кордоні з Україною та повідомляв, що Москва перекинула в прикордонні райони 115 тисяч своїх військових.