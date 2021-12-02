"Лукашенко спалює мости". Кулеба не виключає вторгнення армії Білорусі до України

Глава українського МЗС заявив, що сценарії нападу білоруських сил і використання території республіки для атаки військ РФ розглядаються Києвом "дуже серйозно".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко своєю заявою про плани відвідати окупований Росією Крим завдає удару у двосторонні відносини з Україною. Київ "дуже серйозно ставиться до сценарію" можливого військового вторгнення білоруських збройних сил. Про це в інтерв'ю латвійському виданню Sargs.lv заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Дипломат зазначив, що слова Лукашенка про Крим є "невеликою, але важливою деталлю значно ширшої картини". Глава МЗС вважає, що таким чином керівник сусідньої республіки "спалює практично всі мости" у відносинах із Україною, перетворюючи Білорусь на "ворожу країну".

На тлі цього, за словами Кулеби, Росія продовжує заявляти про відсутність планів нападу на якусь державу, проте дії країни-агресора "говорять набагато більше, ніж офіційна мова Кремля".

"Це буде чергова спроба Росії вторгнутися до України. Росія вперше спробувала зробити це у 2014 році. Ми бачимо, що зараз загрожує нова хвиля можливих вторгнень", — сказав дипломат.

Міністр додав, що можливе військове вторгнення є "одною з карт у рукавах" президента РФ Володимира Путіна, яку він може використати чи ні.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи можна очікувати використання білоруських збройних сил для вторгнення в Україну, Кулеба заявив, що українська влада "дуже серйозно ставиться до цього сценарію".

"Ми не виключаємо такої можливості. Проте поки що ми не бачимо, щоб білоруська армія готувалася до операцій проти України або що керівництво Білорусі могло дозволити Росії використати свою територію для організації вторгнення. Проте будь-яка потенційна загроза вимагає не лише уваги, а й концентрації ресурсів збройних сил для її пом'якшення", — заявив дипломат.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що цієї зими республіка проведе спільні з Росією військові навчання поблизу українського кордону. Крім цього, глава держави розповів про плани відвідати окупований Крим, додавши, що півострів "після референдуму де-факто та де-юре став російським".

Тим часом, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про високу ймовірність початку бойових дій на південному сході України.