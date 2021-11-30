"Де-факто та де-юре": Лукашенко визнав Крим російським (відео)

Президент Білорусі не лише визнав окупацію українського півострова, а й заявив про свій швидкий візит у Севастополь разом із Путіним.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю для РІА-Новини заявив, що окупований Крим є російським.

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За словами Лукашенка, після "референдуму" вони розуміли, що Крим де-факто та де-юре — російський.

"Ми всі розуміли, що Крим де-факто — це російський Крим. Після референдуму й де-юре Крим став російським", — заявив білоруський президент.

Також він додав, що збирається відвідати український півострів разом із Путіним, про що він має відповідну домовленість. Відвідати заплановано Севастополь. Кому б не належав Крим, Лукашенко вважає, що має повне право його відвідати: "це і мій Крим".

Президент Білорусі зазначив, що своєю поїздкою він покаже визнання належності Криму Російській Федерації, хоча ні для Путіна, ні для нього "це й так не секрет".

На момент написання новини в МЗС України офіційно не реагували на заяву Лукашенка.

Нагадаємо, глава МЗС Білорусі 10 листопада заявив, що український Крим є "російською територією". Однак своєї позиції країна не змінює. У відповідь на це в українському МЗС заявили, що відносини між країнами радикально зміняться, якщо офіційно визнають Крим російським.