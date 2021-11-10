Визнання Білоруссю Криму російським призведе до непоправних наслідків, — речник МЗС України

Дипломати розраховують, розповів Олег Ніколенко, що влада Білорусі не піде всупереч міжнародному праву і визнаватиме півострів українським.

У МЗС України прокоментували висловлювання міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея щодо того, що окупований Крим на сьогодні є російською територією. Так, у відомстві пригрозили сусіду непоправними наслідками в разі офіційного визнання півострова територією РФ, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У міністерстві все ж таки виходять від поки що незмінної офіційної позиції Білорусі щодо Криму, згідно з якою Мінськ підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно-визнаних кордонах. Але попереджають, що зміна поглядів на належність півострова радикально вплине на відносини країн.

"Зміна підходу Білорусі до де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин", — повідомив Ніколенко.

У МЗС також висловили сподівання, що влада Білорусі усвідомлює це питання і не допустить кроків усупереч нормам міжнародного права.

Нагадаємо, глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що окупований Крим сьогодні є російською територією, але Мінськ не змінив своєї офіційної позиції щодо приналежності півострова.