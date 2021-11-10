Признание Беларусью Крыма российским приведет к непоправимым последствиям, - спикер МИД Украины

Дипломаты рассчитывают, рассказал Олег Николенко, что власти Беларуси не пойдут вопреки международного права и будут признавать полуостров украинским.

В МИД Украины ответили на слова министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, который заявил, что Крым сегодня — это российская территория. Так, в ведомстве пригрозили соседу непоправимыми последствиями в случае официального признания полуострова территорией РФ, сообщил спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

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В министерстве все же исходят от пока неизменной официальной позиции Беларуси по Крыму, согласно которой Минск поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно-признанных границах. Но предупреждают, что смена взглядов на принадлежность полуострова радикально скажется на отношениях стран.

А то есть, если Беларусь де-юре признает аннексированный полуостров территорией РФ, украинско-белорусские отношения ждут непоправимые последствия, предупредили в МИД Украины.

В ведомстве также выразили надежду, что власти Беларуси дают себе отчет в этом вопросе и не допустят шагов вопреки нормам международного права.

Напомним, глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что оккупированный Крым сегодня является российской территорией, но Минск не изменил свою официальную позицию касаемо принадлежности полуострова.