"Де-факто и де-юре": Лукашенко признал Крым российским (видео)

Президент Беларуси не только признал оккупацию украинского полуострова, но и заявил о своем скором визите в Севастополь вместе с Путиным.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью для РИА-Новости заявил, что оккупированный Крым является российским.

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По словам Лукашенко, после "референдума", они понимали, что Крым де-факто и де-юре — российский.

"Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", — заявил белорусский президент.

Также он добавил, что собирается посетить украинский полуостров вместе с Путиным, о чем у него есть соответствующая договоренность. Посетить планируется Севастополь. Кому бы не принадлежал Крым, Лукашенко считает, что он имеет полное право его посетить: "это и мой Крым".

Президент Беларуси отметил, что своей поездкой он покажет признание принадлежность Крыма Российской Федерации, хотя ни для Путина, ни для него "это и так не секрет".

На момент написания новости в МИД Украины официально не реагировали на заявление Лукашенко.

Напомним, глава МИД Беларуси 10 ноября заявил, что украинский Крым является "российской территорией". Однако своей позиции страна не меняет. В ответ на это в украинском МИДе заявили, что отношения между странами радикально измениться, если официально признают Крым российским.