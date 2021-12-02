"Лукашенко сжигает мосты". Кулеба не исключает вторжения армии Беларуси в Украину

Глава украинского МИД заявил, что сценарии нападения белорусских сил и использования территории республики для атаки войск РФ рассматриваются Киевом "очень серьезно".

Президент Беларуси Александр Лукашенко своим заявлением о планах посетить оккупированный Россией Крым наносит удар по двусторонним отношениям с Украиной. Киев "очень серьезно относится к сценарию" возможного военного вторжения белорусских вооруженных сил. Об этом в интервью латвийскому изданию Sargs.lv заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Дипломат отметил, что слова Лукашенко о Крыме являются "небольшой, но важной деталью гораздо более широкой картины". Глава МИД считает, что таким образом руководитель соседней республики "сжигает практически все мосты" в отношениях с Украиной, превращая Беларусь во "враждебную страну".

На фоне этого, по словам Кулебы, Россия продолжает заявлять об отсутствии планов нападения на какое-либо государство, однако действия страны-агрессора "говорят гораздо больше, чем официальный язык Кремля".

"Это будет очередная попытка России вторгнуться в Украину. Россия впервые попробовала сделать это в 2014 году. Мы видим, что сейчас грозит новая волна возможных вторжений", — сказал дипломат.

Министр добавил, что возможное военное вторжение является "одной из карт в рукавах" президента РФ Владимира Путина, которую он может использовать или нет.

Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли ожидать использования белорусских вооруженных сил для вторжения в Украину, Кулеба заявил, что украинские власти "очень серьезно относятся к этому сценарию".

"Мы не исключаем такой возможности. Однако пока мы не видим, чтобы белорусская армия готовилась к операциям против Украины или что руководство Беларуси могло позволить России использовать свою территорию для организации вторжения. Однако любая потенциальная угроза требует не только внимания, но и концентрации ресурсов вооруженных сил для ее смягчения", — заявил дипломат.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что этой зимой республика проведет совместные с Россией военные учения вблизи украинской границы. Помимо этого глава государства рассказал о планах посетить оккупированный Крым, добавив, что полуостров "после референдума де-факто и де-юре стал российским".

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о высокой вероятности начала боевых действий на юго-востоке Украины.