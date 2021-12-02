Лукашенко анонсировал российско-белорусские военные учения вблизи границы с Украиной (видео)

Лукашенко утверждает, что о военных учениях "на южных границах, белорусско-украинской границе" уже есть договоренности с РФ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении провести совместные с Россией учения вблизи с украинской границей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Белорусский лидер рассказал в интервью российской прессе, что на ближайшее время намечены военные учения России и Беларуси недалеко от границы с Украиной.

Представители Минобороны Беларуси ранее заявляли о военной активности со стороны Украины и европейских стран, с которыми граничит белорусское государство.

По утверждениям сотрудников ведомства, в последнее время их "нападки" на республику стали особенно заметны и что это "очень тревожит и огорчает" официальный Минск.

Лукашенко заявил, что о проведении военных учений "на южных границах, белорусско-украинской границе" уже достигнуты договоренности с президентом РФ. Учения состоятся в ближайшее время и планируется два их этапа.

"Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем", — говорит президент Беларуси, отмечая, что для этого уже все подготовлено.

Накануне Лукашенко рассказал о своей версии аннексии крымского полуострова 2014 года. Он утверждает, что российских военных в Крым пригласили представители украинской армии, якобы с тем, чтобы не допустить вторжения натовских войск.

Ранее Фокус сообщал, что Лукашенко назвал Зеленского "совершенно случайным человеком" в политике. Также во время интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву он высказался об Александре Турчинове, бывшем секретаре СНБО.