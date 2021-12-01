"Совершенно случайный человек". Лукашенко высказался о роли Зеленского в политике

Об Александре Турчинове Лукашенко сообщил, что раньше "знал его как человека".

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает президента Украины Владимира Зеленского "совершенно случайным человеком в политике". Об этом Лукашенко сказал в интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву.

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"Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком. Хотя он и является главой государства", – заявил он.

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Во время интервью собеседники вспомнили и о бывшем секретаре СНБО Александре Турчинове.

"Перед началом войны на Донбассе у власти был Саша Турчинов. Бывший комсомольский работник, по вероисповеданию протестант. Я его хорошо знал и мы с ним встречались тогда. Я его знал еще как человека. Ну какой он политик? Он просто человек, случайно попавший в эту заварушку", — добавил лидер Беларуси.

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Киселев в ответ заметил, что Турчинов был комендантом Майдана, "сделал госпереворот" и стал исполняющим обязанности главы государства. На это Лукашенко ответил: "Вам виднее, вы там были, работали".

Напомним, что Зеленский официально стал шестым президентом Украины 20 мая. В этот день он принял присягу в Верховной Раде.

Зеленский говорил, что пойдет на второй президентский срок, если не успеет выполнить все обещания, которые он дал избирателям. Украина достойна того, чтобы новый президент был лучше предшественника, отмечал президент.