"Зовсім випадкова людина". Лукашенко висловився про роль Зеленського в політиці

Про Олександра Турчинова Лукашенко повідомив, що раніше "знав його як людину".

Білоруський лідер Олександр Лукашенко вважає президента України Володимира Зеленського "цілком випадковою людиною в політиці". Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю російському журналісту Дмитру Кисельову.

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"Володя Зеленський сьогодні виявився абсолютно випадковою людиною. Хоча він і є главою держави", – заявив він.

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Під час інтерв'ю співрозмовники згадали і про колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова.

"Перед початком війни на Донбасі при владі був Саша Турчинов. Колишній комсомольський працівник, за віросповіданням протестант. Я його добре знав, і ми з ним зустрічалися тоді. Я його знав ще як людину. Ну, який він політик? Він просто людина, яка випадково потрапила в цю заворушку", — додав лідер Білорусі.

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Кисельов у відповідь зауважив, що Турчинов був комендантом Майдану, "зробив держпереворот" і став виконувачем обов'язків глави держави. На це Лукашенко відповів: "Вам видніше, ви там були, працювали".

Нагадаємо, що Зеленський офіційно став шостим президентом України 20 травня 2019 року. Цього дня він склав присягу у Верховній Раді.

Зеленський говорив, що піде на другий президентський термін, якщо не встигне виконати всі обіцянки, які він дав виборцям. Україна гідна того, щоб новий президент був кращим за попередника, зазначав президент.