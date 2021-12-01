"Выпили по рюмке, завязался разговор". Лукашенко рассказал свою версию захвата Крыма в 2014 году (видео)

Президент Беларуси заявляет, что "российских военных в Крым пригласили их украинские коллеги", чтобы не допустить вторжения НАТО.

Белорусский президент Александр Лукашенко сделал резонансное заявление о том, что в 2014 году украинские военнослужащие якобы сами предложили российским коллегам защитить Крым от натовских войск. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Лукашенко утверждает, что украинские военные связались с представителями армии РФ, но это не было обращение на официальном уровне.

"Как обычно, выпили по рюмке, завязался разговор, — поясняет Александр Лукашенко. — И молодцы, конечно, украинцы. Они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если вы не предпримете определенные действия".

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По словам белорусского лидера, руководство НАТО планировало захват Крыма. Лукашенко утверждает, что впоследствии, после еще одной встречи представителей украинского и российского военного командования, украинцы предложили сообщить эти сведения Путину: "Вопрос Крыма надо решать".

Лукашенко, ссылаясь на свои данные, утверждает, что эта информация была доведена до президента РФ, который, опять же, по утверждениям белорусского лидера, выступил за "референдум о присоединении Крыма" и "настоял на юридическом решении проблемы".

В итоге в марте 2014 года в Крыму состоялся так называемый референдум, по результатам которого власти РФ включили полуостров в состав государства в качестве одного из субъектов федерации. Референдуму предшествовало появление "зеленых человечков" — военных без опознавательных знаков. В дальнейшем Кремль признал, что это были действующие военнослужащие российской армии.

Ранее Фокус сообщал, что Лукашенко попросит у Путина С-400 и С-500, чтобы защититься от возможного ракетного нападения. Президент Беларуси говорит, что понимает, что ЗРК стоят недешево, и потому попросит оставить С-400 из учебного центра.