"Выпили по рюмке, завязался разговор". Лукашенко рассказал свою версию захвата Крыма в 2014 году (видео)
Президент Беларуси заявляет, что "российских военных в Крым пригласили их украинские коллеги", чтобы не допустить вторжения НАТО.
Белорусский президент Александр Лукашенко сделал резонансное заявление о том, что в 2014 году украинские военнослужащие якобы сами предложили российским коллегам защитить Крым от натовских войск. Об этом сообщает РИА "Новости".
Лукашенко утверждает, что украинские военные связались с представителями армии РФ, но это не было обращение на официальном уровне.
"Как обычно, выпили по рюмке, завязался разговор, — поясняет Александр Лукашенко. — И молодцы, конечно, украинцы. Они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если вы не предпримете определенные действия".
По словам белорусского лидера, руководство НАТО планировало захват Крыма. Лукашенко утверждает, что впоследствии, после еще одной встречи представителей украинского и российского военного командования, украинцы предложили сообщить эти сведения Путину: "Вопрос Крыма надо решать".
Лукашенко, ссылаясь на свои данные, утверждает, что эта информация была доведена до президента РФ, который, опять же, по утверждениям белорусского лидера, выступил за "референдум о присоединении Крыма" и "настоял на юридическом решении проблемы".
В итоге в марте 2014 года в Крыму состоялся так называемый референдум, по результатам которого власти РФ включили полуостров в состав государства в качестве одного из субъектов федерации. Референдуму предшествовало появление "зеленых человечков" — военных без опознавательных знаков. В дальнейшем Кремль признал, что это были действующие военнослужащие российской армии.
Ранее Фокус сообщал, что Лукашенко попросит у Путина С-400 и С-500, чтобы защититься от возможного ракетного нападения. Президент Беларуси говорит, что понимает, что ЗРК стоят недешево, и потому попросит оставить С-400 из учебного центра.