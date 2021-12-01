"Випили по чарці, почалася розмова". Лукашенко розповів свою версію захоплення Криму у 2014 році (відео)

Президент Білорусі заявляє, що "російських військових до Криму запросили їхні українські колеги", аби не допустити вторгнення НАТО.

Білоруський президент Олександр Лукашенко зробив резонансну заяву про те, що у 2014 році українські військовослужбовці нібито самі запропонували російським колегам захистити Крим від натовських військ. Про це повідомляє РІА "Новини".

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Лукашенко стверджує, що українські військові зв'язалися з представниками армії РФ, але це не було звернення на офіційному рівні.

"Як зазвичай, випили по чарці, зав'язалася розмова, — пояснює Олександр Лукашенко. — І молодці, звичайно, українці. Вони попередили росіян, що Крим не буде російським, якщо ви не вживете певних дій".

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За словами білоруського лідера, керівництво НАТО планувало захоплення Криму. Лукашенко стверджує, що згодом після ще однієї зустрічі представників українського та російського військового командування українці запропонували повідомити ці відомості Путіну: "Питання Криму треба вирішувати".

Лукашенко, посилаючись на свої дані, стверджує, що цю інформацію було доведено до президента РФ, який, знову ж таки, за твердженнями білоруського лідера, виступив за "референдум про приєднання Криму" та "наполягав на юридичному вирішенні проблеми".

У результаті в березні 2014 року в Криму відбувся так званий референдум, за результатами якого влада РФ включила півострів до складу держави як один із суб'єктів федерації. Референдуму передувала поява "зелених чоловічків" — військових без розпізнавальних знаків. Надалі Кремль визнав, що це були чинні військовослужбовці російської армії.

Раніше Фокус повідомляв, що Лукашенко попросить у Путіна С-400 та С-500, аби захиститися від можливого ракетного нападу. Президент Білорусі каже, що розуміє, що ЗРК коштують недешево, і тому попросить залишити С-400 із навчального центру.