Для захисту від ракетного нападу: Лукашенко попросить в РФ С-400 та С-500 (відео)

За словами президента Білорусі, він розуміє всю дорожнечу ЗРК. Тому він попросить залишити С-400, що знаходиться у навчальному центрі.

Президент Олександр Лукашенко заявив, що Білорусі потрібна додаткова протиракетна оборона для захисту країни. Про це він повідомив в інтерв'ю РІА “Новини”.

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За словами Лукашенка, білоруські комплекси забезпечують захист ППО, прикриваючи кордони та Мінськ, але потрібні російські комплекси.

"Ми сьогодні ППОшною своєю обороною повністю прикриваємо наші кордони — Мінськ, там, і так далі. Але для того, щоб бути ефективним проти нападу ракетного, нам треба якраз С-400, а, можливо, і С-500", — розповів Лукашенко.

На запитання Дмитра Кисельова, коли ЗРК можуть поставити на озброєння країни президент відповів, що це вирішить Путін.

Лукашенко додав, що С-400 та С-500 це вкрай дорогі системи, і Росії самій є що прикривати. Однак у Білорусі створили навчальний центр із С-400, де вже є один комплекс. Його Лукашенко має намір просити в Путіна залишити в країні. Він уточнив, що "Іскандер" є не тренувальною машиною, а повноцінною бойовою.

С-500 — нове покоління зенітно-ракетних систем. У розробці застосували принцип роздільного вирішення завдань знищення балістичних та аеродинамічних цілей.

Нагадаємо, в інтерв'ю Кисельову Лукашенко заявив, що український Крим "де-юре та де-факто російський". Також президент має намір просити в Путіна розміщення у Білорусі ядерної зброї, для цього в країні збереглася вся інфраструктура.