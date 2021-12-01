Для защиты от ракетного нападения: Лукашенко попросит у РФ С-400 и С-500 (видео)

По словам президента Беларуси, он понимает всю дороговизну ЗРК. Поэтому он попросит оставить С-400, который находится в учебном центре.

Президент Александр Лукашенко заявил, что Беларуси необходима дополнительная противоракетная оборона для защиты страны. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

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По словам Лукашенко, белорусские комплексы обеспечивают защиту ПВО, прикрывая границы и Минск, но нужны российские комплексы.

"Мы сегодня ПВОшной своей обороной полностью прикрываем наши границы — Минск, там, и так далее, и тому подобное. Но для того, чтобы быть эффективным против нападения ракетного, нам надо как раз С-400, а, может быть, и С-500", — рассказал Лукашенко.

На вопрос Дмитрия Киселева, когда ЗРК могут поставить на вооружении страны, президент ответил, что это решит Путин.

Лукашенко добавил, что С-400 и С-500 это крайне дорогие системы, и России самой есть что прикрывать. Однако в то же время в Беларуси создали учебный центр с С-400, где уже есть один комплекс. Его Лукашенко намерен просить у Путина оставить в стране. Он уточнил, что имеющийся "Искандер" является не тренировочной машиной, а полноценной боевой.

С-500 — новое поколение зенитно-ракетных систем. В разработке применили принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

Напомним, в интервью Киселеву Лукашенко заявил, что украинский Крым "де-юре и де-факто российский". Также президент намерен просить у Путина размещение в Беларуси ядерного оружия, для этого в стране сохранилась вся инфраструктура.