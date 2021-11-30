"Попрошу у Путина": Лукашенко пригрозил НАТО размещением ядерного оружия в Беларуси (видео)

Президент Беларуси уверяет, что он как старательный хозяин ничего не разрушал, поэтому в стране есть вся необходимая инфраструктура.

Беларусь запросит у России размещение ядерных боеголовок на территории страны, если НАТО разместит аналогичное оружие в Польше. Об этом заявил президент Лукашенко в интервью для РИА-Новости.

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По словам Лукашенко, в Беларуси сохранилась нужная инфраструктура для размещения ядерных ракет. Именно так он отреагировал на слова Киселева о том, что на восточном фланге НАТО может появиться ядерное оружие.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия на своей территории, то их могут расположить к востоку от немецких границ. Президент Беларуси считает, что речь идет о Польше. Поэтому в случае такого развития событий, он попросит Путина вернуть ядерное оружие в Беларусь.

"Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте", — утверждает Лукашенко.

Добавим, что в июле 1993 года Беларусь присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия. Страна стала первой после развала СССР, кто добровольно отказался от ядерного арсенала. Его вывод завершили в ноябре 1996 года. В арсенале были заряды к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и свыше 1000 ядерных боеголовок.

[ + – ] Ракета "Тополь", которая до 1993 года находились на вооружении Беларуси Фото: Минобороны РФ

Напомним, Лукашенко признал Крым российским "де-юре" и "де-факто", а также анонсировал свой визит в украинский Севастополь.

Ранее белорусский президент заявил, что ему нужно несколько дивизионов "Искандеров" для защиты границ на западе и юге.