"Попрошу в Путіна": Лукашенко пригрозив НАТО розміщенням ядерної зброї в Білорусі (відео)

Президент Білорусі запевняє, що він як старанний господар нічого не руйнував, тому в країні є вся необхідна інфраструктура.

Білорусь запросить у Росії розміщення ядерних боєголовок на території країни, якщо НАТО розмістить аналогічну зброю в Польщі. Про це заявив президент Лукашенко в інтерв'ю для "РІА-Новини".

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За словами Лукашенка, у Білорусі збереглася потрібна інфраструктура для розміщення ядерних ракет. Саме так він відреагував на слова Кисельова, що на східному фланзі НАТО може з'явитися ядерна зброя.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що якщо Німеччина відмовиться від розміщення ядерної зброї на своїй території, її можуть розташувати на схід від німецьких кордонів. Президент Білорусі вважає, що йдеться про Польщу. Тому в разі такого розвитку подій він попросить Путіна повернути ядерну зброю до Білорусі.

"Я запропоную Путіну повернути ядерну зброю в Білорусь. Та ядерна зброя, яка буде найефективнішою при такому зіткненні. Ми ж на території Білорусії до цього готові. Я як дбайливий, вибачте, господар нічого не зруйнував. Усі "сараї" стоять на місці", – стверджує Лукашенко.

Додамо, що в липні 1993 року Білорусь приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Країна стала першою після розвалу СРСР, яка добровільно відмовилася від ядерного арсеналу. Її вивід завершили в листопаді 1996 року. В арсеналі були заряди до стратегічних міжконтинентальних ракет "Тополя" та понад 1000 ядерних боєголовок.

[ + – ] Ракета "Тополя", яка до 1993 року перебувала на озброєнні Білорусі Фото: Мiнобороны РФ

Нагадаємо, Лукашенко визнав Крим російським "де-юре" та "де-факто", а також анонсував свій візит до українського Севастополя.

Раніше білоруський президент заявив, що йому потрібні кілька дивізіонів "Іскандерів" для захисту кордонів на заході та півдні.