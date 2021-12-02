Лукашенко анонсував російсько-білоруські військові навчання поблизу кордону з Україною (відео)

Лукашенко стверджує, що про військові навчання "на південних кордонах, білорусько-українському кордоні" вже є домовленості з РФ.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір провести спільні з Росією навчання поблизу українського кордону. Про це повідомляє РІА “Новини”.

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Білоруський лідер розповів в інтерв'ю російській пресі, що найближчим часом намічені військові навчання Росії та Білорусі неподалік кордону з Україною.

Представники Міноборони Білорусі раніше заявляли про військову активність з боку України та європейських країн, з якими межує білоруська держава.

За твердженнями співробітників відомства, останнім часом їхні "нападки" на республіку стали особливо помітними і що це "дуже турбує і засмучує" офіційний Мінськ.

Лукашенко заявив, що щодо проведення військових навчань "на південних кордонах, білорусько-українському кордоні" вже досягнуто домовленостей з президентом РФ. Навчання відбудуться найближчим часом і плануються два етапи.

"Поки ми ще ці плани верстаємо, але перший етап точно ми взимку проведемо", — говорить президент Білорусі, зазначаючи, що для цього вже все підготовлено.

Напередодні Лукашенко розповів про свою версію анексії кримського півострова 2014 року. Він стверджує, що російських військових у Крим запросили представники української армії, нібито для того, щоб не допустити вторгнення натовських військ.

Раніше Фокус повідомляв, що Лукашенко назвав Зеленського "цілком випадковою людиною" в політиці. Також під час інтерв'ю російському журналісту Дмитру Кисельову він висловився про Олександра Турчинова, колишнього секретаря РНБО.