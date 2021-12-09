Зеленский выложил в Instagram фото с серьезным лицом и телефоном после беседы с Байденом

Президенты обсуждали мир на Донбассе, энергокризис и финансовую поддержку Украины. Зеленский еще раз поблагодарил Байдена и подписал фото "Ничего об Украине без Украины".

После телефонной беседы с президентом США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram фотографию с телефоном в руке и серьезным выражением лица.

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"Ничего об Украине без Украины. Спасибо @potus (так Байден подписан в соцсетях) за продуктивный и важный разговор", – подписал он свой пост.

Других деталей разговора Зеленский не привел.

Президенты в основном обсуждали ситуацию с безопасностью вокруг Украины и перспективы мирного урегулирования на Донбассе, добавили в Офисе президента Украины (ОП).

"Владимир Зеленский подчеркнул, что у нас есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и мы готовы обсуждать их в разных форматах", – заявили в ОП.

Главы государств обсудили пути финансовой и политической поддержки Украины. Особое внимание президент Украины уделил энергокризису. Продвижение проекта "Северный поток – 2" лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии, резюмировали на Банковой.

Напомним, что значительную часть разговора Байден и Зеленский потратили на тему вступления Украины в НАТО. Президенты общались почти полтора часа.

Байден планировал поговорить с Зеленским сразу после видеовстречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но потом изменил планы без объяснения причин.